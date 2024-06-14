老礦工捐年金打造文史館 憶昔進礦坑就憂「沒有明天」

周朝南5年前與十多名礦工好友，將每人每月的老人年金3500元捐出打造「猴硐礦工文史館」，致力於保存台灣煤礦文化，展示礦坑照片及相關文史資料，留下奉獻一生歲月的礦工歷史痕跡。周朝南分享過去的點點滴滴說，他60年的礦工生活，每天一進礦坑就憂慮「沒有明天」，每天都在和生命拚博，能活下來真的是萬幸。

周朝南老礦工變成文史工作者後，積極參與工會權益及國際交流，記錄採煤作業，致力於在猴硐礦工文史領域，基隆高中的在地走讀趣及多年的戶外課程也因他的悉心導覽而獲益良多，讓學生對礦工歷史有了更深刻的理解和認識。

也有年輕學生走訪文史館後，佩服老礦工熱情，心疼他們孤寂地付出，在臉書將老礦工和文史館帶進網路世界，老小合作，帶領更多人走讀猴硐，傳承礦業文史。

「早上進去礦坑後就好像與世隔絕，下午能不能出來都不知道，這就是礦工的真正生活。」周朝南的阿公、父母親都是礦工，他是第三代，他的礦工生涯讓學生聽得津津有趣，感受到當年礦工為了生活，要與生命搏鬥的艱辛歲月。

周朝南回憶，主要坑道都是挖3公里以上，再有一些分支繞來繞去，挖愈深環境愈惡劣、難耐。溫度都攝氏40度以上，也非常潮濕，工作過都是「用爬的、側躺著．彎著腰」，再拿器具不斷敲打，每天不知連續工作多少小時，就是一直打、一直敲。

他表示，吃飯都簡單解決，彎著身就地吃菜脯、鹹魚配飯，呼吸空氣很困難，但總是還是要撐下去，一天過一天，這也是後來有塵肺病的關係，早已不知流汗是什麼了，因為不管何時，全身都是汗水。