獨／這畢業證書遲半世紀 60年老礦工淚盈眶：我畢業了

歷經60多年礦工歲月的周朝南，現在是瑞芳煤礦文史守護者，已經高齡81歲的他，當年14歲時家遭變故未完成初中學業時就輟學，去當小礦工為生活打拚。昨天他從基隆明德國中校長手中拿到這張「遲了半世紀」的榮譽畢業證書時，熱淚盈眶說「我畢業了」，現場如同孫子年紀的畢業生，響起熱烈掌聲。

最近值畢業季，但昨天基隆市明德國中這場畢業典禮有一個很特別的「畢業生」，現場不是離情依依，而是充滿感謝與歡喜。

周朝南說，當他從徐仁斌校長手中接過榮譽畢業證書時落淚都快掉下來，他深深感謝基隆高中校長鍾定先居中幫忙，幫助他實現了這個魂縈夢繫的願望，明德國中的榮譽畢業證書，不僅彌補了他學業上的遺憾，更是對他一生努力的最高致敬。

周朝南當年就讀「基隆市立中學」（現今明德國中），每天從瑞芳遠道基隆念書，但14歲時，父親發生礦災受傷嚴重，他不忍只母親獨自工作養家，選擇中輟與母親到礦坑工作，小小年紀就加入家族礦工行列。他從礦坑零工做起，17歲就正式成為礦工在瑞三煤礦工作，歷任採煤工、支撐工、掘進工等職，後來升任領班與礦場安全管理員，每天都冒著生命危險工作，見證瑞芳煤礦的一頁滄桑史。

周朝南從礦工到現在成為侯硐文史工作者，基隆高中「在地走讀趣」的歷史老師吳美慧，得知他的滄桑歲月過往後，既感動又欽佩，向鍾定先說了他中輟至今抱憾心願後，鍾校長著手促成這段美事。

猴硐礦工文史館的志工與學生分享礦工艱難工作的點點滴滴生命故事，周朝南更以自身的故事奉勸學生要珍惜就學機會，因為他多年前家逢變故而無法繼續就學，至今仍深感遺憾。

周朝南說，當年能有機會念書很不容易，他辛苦地念了2年，但因家中困境不得不輟學，父親是礦工，不幸負傷；母親是女礦工，收入微薄。為了幫助媽媽，他只能放棄學業打零工。

周朝南勉勵學生珍惜讀書的機會，他提及礦工的歷史價值，當時礦工為台灣的經濟、國防和能源貢獻巨大，是第一代的拚搏者，他為此感到無比驕傲；讀書是件大事，希望學子們好好求學，能夠有知識與學養走出不同的人生道路。