招導護志工 北市擬2利多

北市學校交通導護缺志工且高齡化，議員昨邀家長會、民防、教育局座談，提案將導護志工保險從200萬提高至300萬元，另研擬降低3年300小時的志工榮譽卡門檻，提高誘因。教育局長湯志民表示，會盤整資源，建立這些導護志工制度。

主持座談會的市議員游淑慧昨建議，應朝多元方式招募志工，由教育局編列固定經費，目前各校是由家長會支應，才能招募人力。

議員林杏兒也是民防副大隊長，她說，市府導護志工每年預算369萬元，一人平均655元，「這數字很荒謬」，且導護志工保險只有200萬元，一般志工則有300萬元，希望達成共識，提高費用保護志工。

新北約有3.2萬名學校志工，教育局每年補助各校志工業務經費，含一般及導護志工，總經費1700萬，用於教育訓練、裝備、研習等，福利一年約445元。導護志工則有值勤保險，志工榮譽卡達3年300小時即可申請。