敬老卡殘點無法累計 新北會與台北基桃討論

新北市敬老愛心卡每月有480點，可搭雙北捷運、公車及基隆市公車等大眾運輸，下月起更擴及騎YouBike、搭計程車，但議會民進黨團昨總質詢指出，搭公車、捷運時，若點數只剩個位數，無法與儲值金共用，下個月就歸零，盼沒用完的點數可累積到下個月。市長侯友宜表示，六都公車與捷運都無法累計，會與北北基桃平台討論。

對此，基隆市交通處長王圳宏說，基市樂觀其成。但基隆敬老卡搭各路線市公車，享免費無限次搭乘優待，無餘點問題。

北市目前計程車、機捷、台鐵與部分場館皆可扣盡，並且與儲值金混用，雙北捷運、公車、YouBike則有餘點扣不盡。社會局坦言，如果要讓所有機台都能扣盡敬老卡點數，並與儲值金混用，須大幅修改系統，因為數量龐大，至少要上千萬元經費。

新北市議員張維倩昨質詢時說，新北和台北市敬老愛心卡每個月都是480點，北市長者可用在公營場館與運動中心，台中甚至可以補助看診費用。

侯友宜表示，雙北的財源差距大，財劃法未修，資源沒有台北市豐厚，新北市的運動場館有上午8時到10時，與下午2時到4時的公益時段。

但張維倩認為，公益時段不見每位長者都有機會用到，應要更便利，也難怪新北敬老卡這麼難用，有很多長者每個月都用不完；侯允諾再評估是否再開放更多場館使用。

議員翁震州則說，敬老卡殘點無法與民眾儲值金共用，有不少人剩下3、4點，下月只能歸零重算，不少長者覺得浪費；他建議，用不完的點數可以累計到下個月使用。

新北市社會局表示，台鐵、機捷與計程車可殘點與儲值金共用，公車、捷運涉及系統修正，會再與北北基桃市府討論，共同生活圈要一致。