北市首創共享機車專用停車格

北市機車停車格常一位難求，為鼓勵民眾使用共享運具，交通局首創全國，在民生東路5段、富錦街及逸仙路試辦「共享機車專用停車格」。首波規畫30格，一般機車禁止停放，試辦至9月30日，即日起先宣導，8月起若違規停放最高可罰1200元。

包括含WeMo、GoShare、iRent業者，北市現有1萬3000輛共享機車。松山區富錦里長李煥中表示，問卷調查發現，約有33.3%共享運具使用者，有降低購買機車的意願、19%減少使用自有機車，因此提出「共享機車專用停車格專案計畫」，期待里民逐步降低購置私人機車。

外界憂心，共享機車格是否會排擠一般的機車停車位？李煥中表示，觀察里內機車每日移動數約3分之1，每輛機車平均2天移動1次，自有機車使用率不高，討論後決定取消3個汽車格，不會排擠一般的機車停放，試辦區內平日汽車格位也皆有餘裕。

交通局運管科技正羅志浩說，共享機車專用停車格畫有藍白雙線，並設置標誌，避免民眾誤停。試辦期間，會觀察使用效果、民眾接受度、是否提高使用共享運具意願，再決定要不要正式實施。

運管科長朱宸佐說，目前共享機車專用格位有30格，包括逸仙路12格、民生東路6格、富錦街12格，現在不會向業者額外收費，再依試辦成果檢討。

至於停車費用，朱宸佐說，在北市停放電動機車不收費，共享機車業者全是電動機車，也不收費。朱說，交通局有向共享機車收取權利金，每輛1年收600元，今年權利金約535萬元。