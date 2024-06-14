新北容移代金收225億只用17億 惹議

新北市推動容積轉移雙軌制，但民進黨議員指出，市府這2年收了225億元容移代金，但使用限制太多，實際只花17億元來買公保地。侯友宜坦言，中央法令限制「這錢確實不好用」。新北財政局長陳榮貴解釋，北市為一個獨立計畫區，而新北有40個都市計畫區，將持續向中央爭取放寬使用。

都市計畫發布後，許多私人土地被劃設為公設保留地，待政府後續徵收闢建公園、道路等，建商也可購買公保地換容積。新北市2021年修正相關審查要點，除了捐公保地，也可直接繳錢換容積。

市議員張維倩說，代金購買公保地，須取得、接受基地都在同一都計區，即汐止容積代金、只能買汐止公保地，導致年底代金將破300億元，但拿來買公保地金額竟只花17億元。

張維倩表示，市政府除了未制定相關收購的實施計畫，針對已開闢道路，雙北容積移轉制度也不同調，土地愈來愈貴，新北應該比照台北市收購持分土地，才能「聚少成多」，否則建商越蓋越高，周邊居民卻要承擔高樓帶來的環境惡化與生活不便。

「確實不好用。」侯友宜坦言，內部有討論過也希望向中央爭取放寬條件，但北市透過土地競購方式，也會有土地破碎困擾，每個縣市條件不太一樣。

陳榮貴表示，北市是一個獨立計畫區，而新北擁有40個都市計畫區，新北市府多次向國土署反映放寬限制，但中央政府仍要求必須按照現有的規定辦理。

新北城鄉局表示，基於都市生活圈及地利共享，仍建議中央能以生活圈為考量，並由二級都委會審議代金跨區取得用地的公益必要性，採循序漸進方式放寬，將代金運用效益最大化。

北市都發局表示，容積代金運用皆依照台北市容積代金基金收支保管及運用自治條例，統計至今年5月31日共收入約338億元、支出約149億元，共取得約32公頃公保地。

都發局說，今年起容積代金基金預算支出已超過收入，且公保地待取得數量龐大，仍有約近800公頃公保地尚待取得，故目前容積代金基金餘額，仍應留供運用在公保地標購，暫無運用於公共建設興闢規畫。

都發局說明，北市公保地標購方式，考量實務上仍有土地產權複雜情事，為確保容積代金基金有效利用，申請人得以完整土地或以持分方式辦理投標。