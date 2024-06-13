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板橋江子翠海砂屋都更通過 將重建24層大樓

中央社／ 新北13日電
新北市板橋區江子翠段都市更新案13日審議通過，此基地現有53戶中，有25戶被認定為海砂屋，江翠市民活動中心（圖）也在其中。（新北市都更處提供）中央社
新北市板橋區江子翠段都市更新案13日審議通過，此基地現有53戶中，有25戶被認定為海砂屋，江翠市民活動中心（圖）也在其中。（新北市都更處提供）中央社

新北市都更處今天表示，包含板橋區江翠市民活動中心在內的海砂屋都市更新案今天審議通過，將改建為24層145戶的住商複合大樓，並改善周邊人行空間；後續核定後，將拆除重建。

新北市政府都市更新處發新聞指出，今天審議通過的都市更新基地，位於板橋區松江街、銘傳街94巷所圍起來的街廓，距離捷運江子翠站約步行5分鐘。

都更處表示，此區現有建物為4層至5層樓、屋齡35年至44年的鋼筋混凝土建築物。目前53戶中，有25戶於民國100年經新北市工務局認定為海砂屋。

其中，江翠市民活動中心也位於其中，都更處指出，都市更新後，1樓、2樓仍設有市民活動中心，面積從40坪增加至近70坪，將提供全新無障礙的活動空間。

都更處表示，此案也留設約4至7公尺的人行步道及開放空間，改善周邊人行空間串連，促進基地及周邊環境品質改善，增進公共利益。

0403花蓮強震後，都更處指出，新北市府修正「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」（防災都更2.0 PLUS），除原先海砂屋、耐震能力不足的建物，這次新納入震損紅單、黃單建築物，並降低門檻至取得超過8成住戶同意即可提出申請，讓急迫重建的危險老舊建物可加速都更。

海砂屋 都更

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