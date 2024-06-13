關渡洲美地區部分改城鄉一 北市國土計畫修正後送中央

國土計畫明年需上路，台北市國土計畫審議會第4次會議已確定部分關渡洲美地區的農發五改為城鄉一，今天第5次會議都發局報告補充資料，藍綠議員認為關渡洲美地區的農業規畫不清楚，要求市府明確說明。國審會召集人、北市副市長李四川裁示，國土計畫內容修正後，送中央審查。

國審會第4次會議考量後續空間規畫與行政管理彈性，修正關渡及洲美農業區為城鄉一、調整大度路南側公園用地部分為城鄉一，北市將不再有農發五。

都委會今開第5次會議，都發局報告都市農業區未來發展定位及需求規畫，關渡洲美地區改為城鄉一，實際仍是都市計畫農業區，依國土計畫法規定回歸都市計畫農業區土地使用管制，並非市府畫設為城鄉一，就可馬上開發。市府仍會遵循分區發展原則，優先發展士北科、社子島，待這兩處發展達一定程度，再討論關渡洲美地區發展方向。

都發局說明農業發展政策，產發局農業政策白皮書提出悠活食農、休閒療癒、韌性永續三大發展主軸；關渡洲美地區的定位，短期維持農業現況使用，保留農業多元發展彈性，長期作為提供下世代發展的保留區。

國民黨議員林杏兒表示，簡報提及關渡洲美地區短期維持農業現況使用等語較為含糊，會讓當地居民困惑是否能有其他發展，或是低密度農業使用，市府應說明清楚。民進黨議員林延鳳也認為有疑慮，會讓在地居民覺得「換湯不換藥」，也強調關渡平原是都市農業的重要資產，保留農業多元發展的彈性非常重要。

北投居民呂先生直言，都市開發是民生發展的必要手段，但是淨零碳排是全北市市民責任，不是關渡洲美地區的原罪，開發過程導入淨零碳排觀念是必要，也不諱言某些人反對特定地區發展，讓他們感到遭霸凌。

國審會委員說，國土功能分區目前都在配合都市計畫，沒有站在上位指導，告訴民眾為何某些關鍵區、敏感區不能做某種強度的開發，若未說清楚，恐使民眾誤解；開發不是對於過去不公平土地發展政策的唯一解決方案，如果永遠都讓敏感區去開發，制定國土計畫法就沒有意義。

國審會召集人李四川表示，他今早出席行政院會後，六都市長、副市長都向內政部長劉世芳詢問國土計畫法是否延期，劉世芳則坦言，原則上，還是要於6月底前送到內政部。他裁示，委員提及海綿城市等部分，經業務單位修正並給委員審閱，沒意見即可送內政部審查，後續將不再開會。