北市國小導護志工高齡化 5名85歲志工「保不了」遭勸退

台北市議員游淑慧今舉辦國小導護志工人力短缺問題座談會，討論到導護志工高齡化，因保險滿85歲即不能再保，有的學校甚至今年已一次勸退5位高齡志工。還有志工吐苦水，不只人力缺，導護時遇到交通違規，有紀錄影像但沒有權限去告發，有時還被駡，導護志工成了人形立牌，沒有效果，希望提高見警率。

台北市議員游淑慧今日邀請教育局、各區民防隊長以及學校家長會長共同討論導護志工人力不足的解方，尋求更多元管道的人力加入導護志工，現場各國小家長代表也紛紛舉出現狀困境，例如因為雙親家庭緣故，目前導護人力志工高齡化，很多都在60歲以上。

敦化國小代表指出，導護志工沒有執法權，很多駕駛根本不聽從指揮，甚至違規還會罵人，志工記下違規的人與時間，事後想要調出影像，卻被警察說沒有資格，也沒有權限告發舉發，有些人最後氣到乾脆不當志工。

另有國小家長會代表說，通常導護站崗時間為半小時，但卻必須給付義交2小時費用，甚至還額外徵收幹部派遣費，由於現在很多經費都是由家長費支出，認為此舉非常不合理，如果真的需要增加相關收費，應該要通過議會公告一致的標準。不過在場的義交民防人員說，其實沒有規定一定要2小時為限，1小時也可以。

台北市國小家長會聯合會總會長吳政鴻表示，北市各校導護交通崗不一，有的沒有人，有的最高有8人，人力不一，除了人力外，加強通學巷、科技執法或是否可有AI技術可運用，都是討論議題。

游淑慧表示，現在全台灣最缺的就是人，只能先滿足導護站崗位最低需求，先求有再求好，教育局會比較容易做到，必須要盡快解決台北市小朋友交通事故創新高的問題。也希望員警要認真處理導護志工反應的交通違規問題，否則乾脆都要求員警自己去站崗，交通大隊也吃不消，也建議學校附近能優先設置科技執法。北市警局表示，會把大家的意見帶回研議辦理。