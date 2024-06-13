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夏天等紅燈好曬 台北740處路口減少7、8月紅燈秒數
夏天來臨，近期氣溫天天破30度，考量行人、機車族等待紅燈長時間曝曬痛苦，台北市交通局今年7月至8月間，將縮短740處路口號誌紅燈秒數，平均縮短21秒等候時間。
依中央氣象局資料顯示，7至8月月均溫最高且氣溫多達30餘度以上，為縮短機車騎士及行人停等紅燈及曝曬時間，交工處檢討全市主、次要道路及學校周邊路口號誌。
北市交工處表示，台北市有相當多機車族，考量部分路口燈號運作周期長、寒暑假車流量較低，交工處從2019年起開始實施「夏季縮短紅燈專案」。目前常周期號誌約150秒至200秒，雖可一次抒解大量車流，但等待時間較久，機車族、行人曝曬大太陽下引發不適。
交工處觀察，平日9時至16時車流量較低，盤點周期超過200秒的路口及周邊具連鎖性路口有740處，如天母東路107巷就設定紅燈150秒、綠燈50秒，調整後為紅燈60秒、綠燈40秒，各方向最多縮短90秒，740處路口平均縮短21秒。
交工處說，將持續觀察調降紅燈秒數後，路口車流疏解狀況及路段連鎖性，並視民眾反映情況適時檢討調整。天天騎車的機車族王先生就認為政策相當親民，否則一直曝曬在太陽下，背著背包又滿身大汗，非常不舒服。
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