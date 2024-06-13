汐止慈善愛心會善舉遠播 企業捐物資響應

汐止區慈善愛心會深耕地方已經20多年，落實社會關懷服務，一直以來，也都獲得地方肯定，今(13)日一間佛化國際有限公司就捐了一批有機食品響應，包括麵條、白米及餅干等等，希望讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，慈善愛心會也頒發感謝狀表示感謝。

佛化國際有限公司董事長陳美玲指出，因緣際會，在福智文教基金會的一些善友中得知汐止慈善愛心會，一直在關懷地方弱勢貧困家庭，有一群善心人士落實在汐止地區，將物資分送給更需要的人，所以，今天就特地來捐贈物資，希望集結大家的力量，幫助更多需要幫助的人。

汐止慈善愛心會理事長洪宗極表示，慈善愛心會，深耕地方已經20多年，除了辦義剪活動，也長年送物資關心弱勢，今天很感謝佛化國際有限公司捐贈的禮品，都是里仁有機的食品，接下來的一、兩個星期，汐止慈善愛心會也將把物資陸續送給需要的人手上。