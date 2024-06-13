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瑞芳爪峰社區理事長愛種菜 收成全給銀髮共餐享用

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰社區發展協會理事長張信義因為愛種菜，每周二都提供新鮮直送的有機蔬菜給爪峰銀髮共餐據點。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰社區發展協會理事長張信義因為愛種菜，每周二都提供新鮮直送的有機蔬菜給爪峰銀髮共餐據點。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰社區發展協會理事長張信義因為愛種菜，也想給社區長輩吃到新鮮健康的蔬菜，因此開闢了他的開心菜園，一種就是十年時間，即使現在80歲了，但他還是堅持每天來菜園，並在每周二都提供新鮮直送的有機蔬菜給爪峰銀髮共餐據點。

在菜園裡，爪峰社區理事長張信義正忙進忙出的巡菜園，將已經可以收成的蔬菜也一一採摘，這個菜園雖然不大，但是蔬菜種類繁多，像是當季的瓜類，豆類，地瓜葉，還有綠竹筍跟甜龍筍，都是由理事長一個人打理，即使現在已經八十歲，但他依然堅持每天到菜園，照顧這些他的寶貝。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，十年前爪峰社區開辦銀髮共餐，為了讓長者吃到新鮮健康的蔬菜，因此興起了開闢菜園的想法，沒想到這一種就是十年，每周提供據點共餐的蔬菜，用有機栽種健康又新鮮，看到長者吃得滿足，自己也有滿滿的成就感。

雖然年紀有了，但理事長張信義還是會繼續種菜，除了當作運動保持身體機能健康，有機蔬果也讓社區長者吃得更有味。

瑞芳 運動 長輩

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