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瑞芳污水下水道有眉目 市議員：盼7年後完成

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
已經討論了快要三十年的瑞芳污水處理廠，終於有了初步規劃，市議員林裔綺期盼民國120年可以完成四腳亭地區和瑞芳市區的污水下水道系統。圖／觀天下有線電視提供
已經討論了快要三十年的瑞芳污水處理廠，終於有了初步規劃，市議員林裔綺期盼民國120年可以完成四腳亭地區和瑞芳市區的污水下水道系統。圖／觀天下有線電視提供

前後已經討論了快要三十年的瑞芳污水處理廠，終於有了初步規劃，現在進度到底如何，地方上都很關心，對此，市議員林裔綺表示，目前整體經費約23億，預計114年要發包，順利的話將會陸續進行主幹管，水資中心，分支管綱及用戶接管，可望民國120年可以完成四腳亭地區和瑞芳市區的污水下水道系統。

眼前這片荒煙漫草的土地，就是未來瑞芳污水下水道的水資中心，瑞芳污水下水道建置已經喊了近三十年，地方也都一直在等待，如今終於傳來好消息，進度表也出爐了。

上天里里長林瑞明說，目前污水處理廠也就是水資源回收中心，一共納入四腳亭地區、新峰里，爪峰里，瑞芳市區六里等，而對於人口密集的幾個里來說，污水處理真的對他們很重要，像是家庭廢水，工業用水等等，如果有污水處理廠也能降低對環境的汙染。

市議員林裔綺表示，新北市現在全面都在進行污水下水道工程，瑞芳地區也爭取23億的經費，目前細部規劃已經發包完成，預計明年初進行主幹管還有水資中心的發包作業，主幹管佈線完成之後，將會進行用戶接管，期望在120年可以完成污水下水道的工程。

水資源 污水 瑞芳

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