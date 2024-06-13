2千萬贊助！大安森林公園公廁裝免治馬桶、設太陽能板

台北市大安森林公園委託「大安森林公園之友基金會」管理，使用28年的1號公廁近期重建與改善周邊景觀，共花費2000萬元，全由基金會支出，今贈與台北市公園處。公園處表示，接管後，每年將編列約73萬元預算維管，市府也已將3號公廁及6號公廁納入改善計畫，最快明年會拆除更新完畢。

大安森林公園幅員遼闊，每日人來人往，光是公廁就有7座。近期全聯慶祥慈善事業基金會贊助2000萬元經費，交由大安森林公園之友基金替1號公廁打造全新面貌，今贈與給北市府。

北市副秘書長張溫德介紹，新的公廁更寬敞明亮，通風及採光更佳，降低了公廁異味問題，新增獨立式的性別友善及無障礙廁間，各族群使用者皆可利用，屋頂也加設太陽能板，減少碳排放等。

公園處長藍舒凢指出，2021年安森基金會提出1號公廁暨周邊環境景觀改善工程計畫，在周邊建置生態池及地下水撲滿，在水池內營造水生植物，栽種香花植物，突破以往公廁的鄰避印象。今年2月開放試用，3個月內依民眾建議完成修調。

公園處表示，接手1號公廁後，1年委外維管費用約73萬元，維護時間從6時至22時，廁工隨時保持清潔，如人潮多時增加清潔頻率，維持舒適環境。