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北市通過國土功能分區圖 關渡及洲美平原改城鄉區

中央社／ 記者陳昱婷台北13日電
台北市國土功能分區圖通過，將關渡及洲美平原等農業區改劃為城鄉區。圖為台北市國土計畫審議會第4次會議。本報資料照片
台北市國土功能分區圖通過，將關渡及洲美平原等農業區改劃為城鄉區。圖為台北市國土計畫審議會第4次會議。本報資料照片

歷經5次審議，台北市國土功能分區圖在今天通過，將關渡及洲美平原等農業區改劃為城鄉區，議員及居民多表達贊同。台北市副市長李四川說，確認委員無意見後就送內政部審議。

配合國土計畫法規定，台北市政府劃設國土功能分區圖，在民國111年首度提送台北市國土計畫審議會討論，並在今年5月9日第4次會議獲同意，將關渡及洲美平原在內的所有農業發展地區第五類（農5），劃設成城鄉發展地區第一類（城鄉1）。

不過，由於第4次會議要求市府補充關渡及洲美平原未來發展定位等資料，今天再度開會審議。都發局表示，當地在短期內仍會維持現況，作為都市計畫中的農業區並適用相關土地使用管制，保留農業多元發展彈性；長期則作為下世代發展的保留區。

呂姓居民在會中表示，都市安全或淨零碳排是全台北市民的責任，而不是關渡或洲美地區居民的原罪。賴姓農民說，洲美平原大部分地區早就沒有在耕作了，而是賣汽車甚至蓋砂石場，他也沒辦法再靠著作農維持生計，希望土地能有開發機會。

民進黨議員陳慈慧、陳賢蔚、林延鳳及國民黨議員林杏兒、張斯綱皆到場關心，呼籲市府盡快通過將當地國土功能分區劃設為城鄉1，並規劃明確的地方發展計畫且落實。

與會委員建議，一般民眾根本聽不懂什麼是國土計畫、什麼是海綿城市，政府應用最淺顯易懂的語言，舉最簡單的例子，告訴民眾落實這些概念會有哪些好處，且要讓民眾知道這些地區即便改劃為城鄉1，仍具儲水及防洪責任，須以此為前提來考慮開發計畫。

台北市國土計畫審議會召集人、副市長李四川裁示，由於內政部希望各縣市在6月底前提報國土功能分區圖，請都發局依照委員意見修正後，將相關資料給委員參閱，若無意見就不再開會，直接送內政部審議。

內政部 北市 議員 都市計畫

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