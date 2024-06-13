新北大柑園爭取輝達「缺很多東西」 經發局稱已和台電開會

各縣市爭取輝達落腳設置研發中心，民進黨新北市議員廖宜琨今議會總質詢指出，樹林大柑園產業園區去年爭取台積電進駐，但「缺很多東西」，如今爭取輝達是否已解決？新北市長侯友宜說，仍需多方面考量，新北也有幾個地方有現成條件。經發局長何怡明則補充，輝達的投資需求會持續溝通，至於大柑園能源需求已跟台電等單位開會改善。

廖宜琨表示，先前質詢時就問過大柑園產業園區要爭取台積電進駐，但因為缺很多東西，不符合使用，「一開始說一千公頃土地，還有綠水、綠電問題有辦法解決嗎？」隨後也問侯是否支持爭取輝達進駐，侯說，「支持」。

何怡明表示，綠電平台部分已透過碳健檢中心成立，至於輝達招商條件，已跟輝達公司互動聯繫，只是投資需求會持續溝通。

廖宜琨接著說，先前新北市府招手歡迎輝達進駐，希望能要做好準備，對方才會青睞新北市。侯友宜則說，需多方面考量，有些地方還有短期、中長期目標，大柑園也不可能馬上，「我們也有幾個地方有現成條件」。

經發局補充，大柑園產業園區計畫面積約621公頃，規畫釋出約300公頃產業專用區，為因應園區必要電力、電信需求及智慧化基盤設施建設，包含智慧節能、儲能管控等，初步將規畫設置約8.5公頃能源專用區，並維持產業園區供電穩定性。