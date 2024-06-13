快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

開銀髮課當參選新北起手式？黃國昌鬆口目標回嗆藍議員

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長熱門人選之一的民眾黨立委黃國昌（右），在板橋3處與館長陳之漢合作，開辦樂活有氧銀髮課。記者劉懿萱／攝影
新北市長熱門人選之一的民眾黨立委黃國昌（右），在板橋3處與館長陳之漢合作，開辦樂活有氧銀髮課。記者劉懿萱／攝影

2026新北市長人備受矚目，新北市長熱門人選之一的民眾黨立委黃國昌，在板橋3處與館長陳之漢合作，開辦樂活有氧銀髮課，被視為參選市長起手式。黃說，能力所及會普及這項活動。至於國民黨議員群起反昌，黃說「大家不要一天到晚想選舉」，新北是他的責任區，地方服務會認真努力做。

黃國昌說，一開始想要辦這樣的活動，是因為每天回家看到爸媽，看媽媽年紀愈來愈大，花很多時間照顧爸爸，希望媽媽能多出去運動，身體比較健康；而長者出來運動，希望由比較專業教練帶，因此特別拜託館長挑最好的教練，帶大家一起運動。

黃說，板橋中正里是試辦的第三場，且活動不是一次性會連續6周。被問及是否到板橋以外地方開課，黃說這是目標，在他能力範圍之內，希望把這個運動做得越普及，板橋、三重、蘆洲也好，推廣好的風氣、盡量推廣下去，讓大家健康快樂的運動，先從板橋3個里開始為期2個月，對身體、心理健康都很有幫助。

媒體追問，國民黨議員李明賢爆料，與黃國昌曾討論新北市長藍白整合方案，同黨議員柳采葳則說，若黃國昌有意加入國民黨，她會率先反對黃入黨。黃國昌今說，大家不要一天到晚想選舉，他作為立委在國會把工作做好，新北是他的責任區，地方服務上就努力、認真做，為新北市民的權益，不分中央地方、不分黨派攜手合作，相信這是所有市民想看到的。

至於若要選新北市長，如何吸納更多藍營支持者？黃國昌說，從事公共事務最重要的是，自己希望做的事情、推動改革的理念，跟人民做出承諾就要努力完成，無需憂讒畏譏，但更重要的是，民主政治之所以是責任政治，當初競選開出支票就應兌現，沒有兌現要跟人民報告為什麼跳票，而不是像現在執政黨一樣，明明自己開出的競選支票跳票，跳票應向民眾說明，大家一起努力才做，才是台灣、民眾之福。

國民黨 民眾黨 陳之漢 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌質疑超思為專案進口雞蛋成立 農業部：沒簽契約

律師黃帝穎嗆黃國昌釋字585不敢講全文 稱「國會改革違憲」

黃國昌問如何改善警察待遇 署長：快樂上班、平安回家

民進黨批黃國昌扭曲事實：謊言講100次還是謊言

相關新聞

容移代金收225億只花17億買公保地 新北市府挨批拿錢不辦事

新北市府2021推動容積轉移雙軌制，但新北市議會民進黨團總召張維倩指出，市府這兩年收了225億元容移代金，但使用限制太多...

松機周邊公辦都更案明年落成 蔣萬安：公益回饋將是重要指標

位於松山機場及捷運中山國中附近，「松山民權東公辦都更案」今舉行上梁典禮，台北市長蔣萬安出席表示，公益回饋是未來都更案重要...

台北市首創「共享機車專用格」 一般機車停放將開罰

為鼓勵民眾使用共享運具，北市交通局與松山區富錦里、信義區興隆里合作，將部分汽車格改為「共享機車專用停車格」，一般機車禁止...

環狀線咎責「若北市該負責會要求？」 侯友宜：當然

新北捷運環狀線修復約1年，粗估需4.42億元，先由新北市府災害準備金支應。新北市議員張維倩今議會總質詢問修復期程及責任歸...

北市通過國土功能分區圖 關渡及洲美平原改城鄉區

歷經5次審議，台北市國土功能分區圖在今天通過，將關渡及洲美平原等農業區改劃為城鄉區，議員及居民多表達贊同。台北市副市長李...

2千萬贊助！大安森林公園公廁裝免治馬桶、設太陽能板

台北市大安森林公園委託「大安森林公園之友基金會」管理，使用28年的1號公廁近期重建與改善周邊景觀，共花費2000萬元，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。