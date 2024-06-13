開銀髮課當參選新北起手式？黃國昌鬆口目標回嗆藍議員

2026新北市長人備受矚目，新北市長熱門人選之一的民眾黨立委黃國昌，在板橋3處與館長陳之漢合作，開辦樂活有氧銀髮課，被視為參選市長起手式。黃說，能力所及會普及這項活動。至於國民黨議員群起反昌，黃說「大家不要一天到晚想選舉」，新北是他的責任區，地方服務會認真努力做。

黃國昌說，一開始想要辦這樣的活動，是因為每天回家看到爸媽，看媽媽年紀愈來愈大，花很多時間照顧爸爸，希望媽媽能多出去運動，身體比較健康；而長者出來運動，希望由比較專業教練帶，因此特別拜託館長挑最好的教練，帶大家一起運動。

黃說，板橋中正里是試辦的第三場，且活動不是一次性會連續6周。被問及是否到板橋以外地方開課，黃說這是目標，在他能力範圍之內，希望把這個運動做得越普及，板橋、三重、蘆洲也好，推廣好的風氣、盡量推廣下去，讓大家健康快樂的運動，先從板橋3個里開始為期2個月，對身體、心理健康都很有幫助。

媒體追問，國民黨議員李明賢爆料，與黃國昌曾討論新北市長藍白整合方案，同黨議員柳采葳則說，若黃國昌有意加入國民黨，她會率先反對黃入黨。黃國昌今說，大家不要一天到晚想選舉，他作為立委在國會把工作做好，新北是他的責任區，地方服務上就努力、認真做，為新北市民的權益，不分中央地方、不分黨派攜手合作，相信這是所有市民想看到的。

至於若要選新北市長，如何吸納更多藍營支持者？黃國昌說，從事公共事務最重要的是，自己希望做的事情、推動改革的理念，跟人民做出承諾就要努力完成，無需憂讒畏譏，但更重要的是，民主政治之所以是責任政治，當初競選開出支票就應兌現，沒有兌現要跟人民報告為什麼跳票，而不是像現在執政黨一樣，明明自己開出的競選支票跳票，跳票應向民眾說明，大家一起努力才做，才是台灣、民眾之福。