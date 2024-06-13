綠營送氣球寶劍 拱侯友宜選黨主席斬妖除魔

新北市議會總質詢，今天下午由民進黨英系議員登場，綠營議員力拱侯友宜參選國民黨主席，更送上氣球做成的寶劍與八卦照妖鏡，要侯友宜進到國民黨斬妖除魔。侯友宜表示，感謝議員替他找頭路，他最關心新北市的市政，其他交給立法院。

新北市議會13日下午總質詢，由新北市民進黨英系議員廖宜琨、鄭宇恩、鍾宏仁、張嘉玲、彭佳芸、周雅玲與黃偉哲聯合質詢。

廖宜琨先問侯對藍白在國會引發的亂象怎麼看，侯回應，台灣是多元社會，應該彼此包容與尊重。

廖宜琨說，國民黨現在有朱主席跟沒朱主席一樣，彼此派系鬥爭、互相矛盾，現在國民黨沒有中央黨部，只有立委黃國昌、傅崐萁與徐巧芯的「黃傅芯黨部」，認為侯不可置身事外，希望侯去爭取國民黨主席。

被問到選黨主席是不是人生選項，侯友宜說，他的選項就是把握當下，以新北市404萬市民馬首是瞻。

侯友宜說，感謝議員為他找頭路，他現在是新北市長，會結合新北市民意代表跟中央爭取預算，「貴黨執政黨，希望能對新北好一點」。

鍾宏仁、鄭宇恩也指出，傅崐萁提出的花東三法預算要兩兆，可能排擠新北市的預算，這樣侯會支持傅崐萁參選黨主席？

侯友宜說，尊重每個人自由意願，每個人都有參選權利，每個人在自己崗位，想為新北爭取預算他都非常高興。

被問到支不支持花東三法，侯友宜表示，希望朝野和諧務實去看待每件事，花東有花東的困難，每個地區有每個地區困難，找到解決方式，「花蓮、台東需要安全回家的路」給他們一條安全的路是應該的，也要替他們多想想。

彭佳芸說，傅崐萁是鷹派，朱立倫是鴿派，她問侯友宜到底支持哪一派；侯友宜回「我是新北市派，支持新北市我都心存感激」。

彭佳芸說，傅崐萁現在是狹天子以令諸侯；侯友宜說，現在都是民選，沒有天子，那是過去，跟現在完全不一樣。

張嘉玲則問，侯友宜有沒有跟黃國昌一起上過廁所，並問侯黃國昌在廁所與國民黨李明賢喬事情到底恰不恰當？侯回應「我對這種事情不太記得」。

侯友宜說，大家現在不用去擔心這些，應該去煩惱核電要不要推，AI怎麼做，不用替我煩惱這麼多「朝野和諧最重要」。