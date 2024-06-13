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松機周邊公辦都更案明年落成 蔣萬安：公益回饋將是重要指標

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
位於松山機場及捷運中山國中附近，耗資32億「松山民權東公辦都更案」兩棟建物預計明年完工，今舉行上梁典禮。記者洪子凱／攝影
位於松山機場及捷運中山國中附近，耗資32億「松山民權東公辦都更案」兩棟建物預計明年完工，今舉行上梁典禮。記者洪子凱／攝影

位於松山機場及捷運中山國中附近，「松山民權東公辦都更案」今舉行上梁典禮，台北市長蔣萬安出席表示，公益回饋是未來都更案重要指標，建案落成後除了提供「材料圖書館」培植新創產業及公益設施回饋外，建商將出資1億修復中正區歷史建物「前海軍將官官舍」，作為實驗教育共學園區，與歷史空間串聯，兼顧都市創新與文化資產保存。

該案共有兩塊基地，未來分別建成建地下4層、地上15層商業大樓及為地下1層、地上10層住宅大樓，其中一棟大樓，高樓層部分空間將設置「材料圖書館」（Material Library）兼開放工作及展覽空間，培植創業初期資源有限的新創團隊使用，將定期舉辦專題講座，促進產業人才間交流，同時也將展覽及圖書館等公益設施開放給民眾使用。

市長蔣萬安表示，台北市有近8成房子屋齡超過30年，0403大地震後他也到受災嚴重南機場夜市去看過，他認為，北市整體都更改建是迫在眉睫，因此才宣布台北市進入「大都更時代」，並推出都更8箭，來促成都更加速。

蔣萬安說，公益回饋是未來都更重要指標，該基地除了提供公益設施回饋外，建商更特別出資1億，修復前海軍將官官舍歷史建物規畫為實驗教育共學園區，並與周邊齊東詩社、李國鼎及孫運璿故居等歷史空間串連，兼顧都市創新與文化資產保存。

更新處表示，本案民間資金投入約32億元，將打造永續綠建築並回饋跨域交流公益空間，全案預計於明年第2季完工，該案地點交通、生活機能良好，建成後將持續帶動商業發展與生活機能活絡。

公益 松山機場 蔣萬安 都更

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