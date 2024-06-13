新北陶博館戲水池 本周六起免費開放戲水

每年夏天受遊客喜愛的新北鶯歌陶博館戲水池，今年6月15日起，開放民眾免費戲水，每周三至周五上午9時30分至17時，周六、周日及國定假日則延長至18時開放。每周一及周二定期清潔保養不開放使用，提醒民眾注意開放時間，以免撲空。

陶博館館長張啟文表示，戲水區開放前先經過環境設施整備，一旁也備有簡易沖洗區及淋浴間，提升親子使用的安全及舒適性。為戲水安全家長及小朋友們務必留意戲水池旁公告注意事項，並配合現場工作人員指揮，才能玩的安全放心。

陶博館提醒，戲水時注意自身安全，幼兒玩水時需有大人全程陪同，注意避免孩童在池畔中攀爬、奔跑或推擠等危險行為，也不可乘坐或重壓池內陶瓷球體，一起享有乾淨又安全的休閒環境。

陶瓷藝術園區在假日5個時段，安排詹國祥師傅每天示範表演5場傳統製陶技法腳踢轆轤，重現早期電動拉坯機出現之前，台灣窯場中製陶師傅用腳使力，讓傳統轆轤高速轉動，同時熟練地將陶土拉坯成形的技藝。另戲水池旁柴燒窯烤麵包是休憩時刻最佳點心，6月22日起，現烤飄香滿足饕客味蕾。