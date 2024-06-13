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取道三貂嶺車站攀瀑布群 新北：有違鐵路法之虞

中央社／ 新北13日電

新北觀旅局今天表示，不建議從台鐵三貂嶺車站前往瀑布群，以免觸犯鐵路法之虞；但遊客可在「三貂嶺站前走讀廊道」漫步，體會聚落紋理，欣賞基隆河壺穴與對岸舊鐵道橋遺構。

步道達人Tony因行走新北市瑞芳區碩仁里平溪線鐵道橋，遭依違反鐵路法裁罰新台幣1萬元。

Tony近日又拍攝影片表示，三貂嶺車站被稱為「最奇葩車站」，6月初，民眾黨立法委員黃珊珊、國民黨立委廖先翔，都要求交通部改善，同時提案修改鐵路法。

Tony說，鐵路法規定，「行人必須跨越鐵路路線時，應暫停、看、聽，注意兩方確無來車，始得通過。但鐵路電化區間，除天橋、地下道及平交道外，不得跨越。」

他告訴中央社記者，多數山友或遊客關心的不是鐵道橋前往魚寮聚落，而是要造訪三貂嶺瀑布，前進的路線必須跨越鐵軌。只要注意停看聽，應該不違法，但跨越鐵軌時不得滯留。

對於Tony的說法，新北市政府觀旅局表示，法令解釋權在台鐵，山友應避免從三貂嶺火車站前往攀登三貂嶺瀑布群；建議取道大華火車站附近的桃花源渡假村（新寮瀑布及野人谷）登山口，或瑞平公路靜安路三段新寮里登山口前往。

實際上，救災人員也都需跨越鐵軌救災，今年3月7日有山友在三貂嶺登山，不慎跌落山崖送醫不治。當時，新北消防人員也是分2批從碩仁國小登山口上山搶救。

觀旅局說，交通與修法問題仍須中央與地方一起研商，若造訪有百年歷史的三貂嶺車站，依舊可在「站前走讀廊道」景觀休憩平台，欣賞基隆河壺穴、台鐵宜蘭線舊鐵道橋遺構，及遙望對岸的三爪子隧道口，與懸掛在山壁上的棧橋全景。

觀旅局告訴中央社記者，基隆河畔的「走讀廊道」經台鐵同意使用土地，路徑沿軌道圍籬旁通往聚落，將路側原有閒置空間修整為觀景平台，不須跨越鐵軌，沿線設置解說點，帶領遊客漫步融入三貂嶺聚落的紋理。

台鐵 火車站 鐵道

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