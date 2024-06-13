北市學校導護陷「缺工」 提案擬調高保險金、降志工卡門檻

北市學校交通導護缺志工且高齡化，人力逐年吃緊，北市議員上午邀請家長會、民防、教育局座談，討論國小導護志工人力不足問題，會中提案將導護志工保險從200萬提高至300萬元，另研擬將服務時數達300小時以上的志工榮譽卡門檻降低，提高誘因。教育局長湯志民表示，會盤整資源，建立這些導護志工制度。

主持座談會的市議員游淑慧指出，建議應朝多元方式招募志工，由教育局編列固定經費，目前各校是由家長會支應，但各校財務不一，但還是要有穩定的財源，才能招募人力，除了民防、義警、社區巡守隊都歡迎，或是委外人力派遣、企業志工，只要有經費，都容易招募到。

議員林杏兒表示，自己是民防副大隊長，目前市府導護志工每年預算369萬，一人平均655元，這數字很荒謬，所有重擔都落在家長會身上，且導護志工保險只有200萬元，和一般志工300萬不同，應該要提高，導護站路口如虎口，甚至沒有住院醫療保險金，希望達成共識，提高費用保護志工。

議員詹為元表示，北市每1年交通案件有10萬多件，15歲以下國中小占1127件，平均一天有3件是學生，凸顯導護志工重要，其實不是每個學校導護志工都有保險，有的學校只保100萬，甚至只有加保5萬元醫療險，沒有強制性。他也建議北市可參考其他縣市的福利津貼做法，例如高雄市有誤餐費，每天40至60元，雖然只是小小補貼一個心意，但可一點一滴把人力補充起來。

上午的座談會共有家長會、民防、義交等近百人參加，議長戴錫欽也到場，他說「今天來要給教育局長壓力」教育局要承擔更重的責任，教育局的預算要編夠，維持導護志工運作；議員王欣儀也說，義交、民防、守望相助巡守隊一同加入校安維護，都是好事，希望這次能建構平台和管道。

教育局長湯志民表示，北市國小導護志工目前5211人，其中有1800人是送培訓的義交，的確導護志工人力缺乏，且有的年紀比較大，除了調高保險外，關於導護志工的制度的建立，會盤整資源，支持相關的導護志工制度的建立，以及上下學安全的維護。

會中有最後家長會反映，現在榮譽志工卡是3年300小時，但若一周只站一崗，上下學期各20周，1年只能累積40小時，要達300小時，時間非常久。游淑慧要求，應研擬降低，現在很難找志工，且她認為服務時數若只有0.5小時，也應該算1小時，交通來回不算時間？這些都是舊規定，應該懷著感謝的心，尊重志工。