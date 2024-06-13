大安森林公園公廁民間出資重建 花香水池為伴

北市大安森林公園1號公廁已使用28年，由民間重建及改善周邊景觀，新增獨立式的性別友善及無障礙廁間，屋頂加設太陽能板、減少碳排，並建置生態池、栽種香花植物等。

大安森林公園內1號公廁已使用28年，由認養單位財團法人大安森林公園之友基金會，進行重建及周邊景觀改善，今天辦理捐贈儀式，將公廁捐贈予北市公園路燈工程管理處。

公園處說，新的公廁更寬敞明亮，通風及採光更佳，降低了異味問題，新增獨立式的性別友善及無障礙廁間，各族群使用者皆可利用；屋頂亦加設太陽能板，減少碳排放等。

基於生態理念，1號公廁周邊建置生態池及地下水撲滿，在水池內營造水生植物，栽種香花植物，突破以往公廁的鄰避印象。

公園處指出，除了這座公廁，基金會長期投入公園內各項環境營造與生態活動，相信未來在市府與基金會的共同合作下，大安森林公園會邁向更高品質且更符合大眾對於理想公園的期待。