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新北敬老卡挨批難用 侯友宜允諾逐步擴大使用範圍

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市議員張維倩認為，新北敬老卡使用範圍不廣，新北市長侯友宜允諾逐步檢討擴大使用範圍。記者葉德正／攝影
民進黨新北市議員張維倩認為，新北敬老卡使用範圍不廣，新北市長侯友宜允諾逐步檢討擴大使用範圍。記者葉德正／攝影

新北市敬老愛心卡每月有480點，新北市議會民進黨團今天總質詢指出，新北敬老愛心卡使用範圍小，無法到運動場館等處，導致每月卡片殘點多；另在公車、捷運系統，若點數只剩個位數，無法與儲值金共用，下個月歸零，是變相浪費。侯友宜表示，雙北財源差距大，先開放可用在YouBike與計程車，能照顧長者會逐步討論開放。社會局表示，台鐵、機捷與計程車可殘點與儲值金共用，公車、捷運部分涉及系統修正，會再與北北基桃縣市政府討論。

新北市議員張維倩說，新北市敬老愛心卡每個月有480點，北市同樣也是480點，但北市長者可用在公營場館與運動中心，台中甚至可以補助看診費用。

侯友宜說，雙北財源差距大，財劃法未修，資源沒有台北市豐厚，新北市在運動場館，有上午8時到10時，與下午2時到4時的公益時段。

但張維倩認為，公益時段不見每個長者都有機會用到，應該要更便利，才能照顧更多銀髮族，也難怪新北敬老卡這麼難用，有很多長者每個月都用不完：侯允諾回再評估是否要再開放更多場館使用。

議員翁震州說，敬老卡殘點無法與民眾儲值金共用，導致有不少人剩下3、4點，下個月只能歸零重算，讓不少長者覺得浪費；他也建議，用不完的點數可以累計到下個月使用。

侯友宜表示，愛心卡是鼓勵長者能多出來活動，六都目前都沒累點制度，目前台鐵、機捷與即將上路的計程車，都能將點數與民眾儲值金一起使用，但公車與捷運部分，他們會再與北北基桃平台討論，畢竟大家共同生活圈要一致。

新北市社會局表示，新北敬老卡112年度預算編列15億6309萬元整，113年度16億9042萬4249元，今年1月已開放搭乘桃園機場捷運，7月起將再開放搭乘計程車及騎乘YouBike，推估全年需增加1億5000萬元。

對議員質疑敬老卡難用每月有很多殘點，社會局表示，市府是以民眾實際使用情況來核撥款項，今年度到4月底已執行約5億2445萬元整，執行率達31%。

侯友宜 機場捷運 計程車 長輩

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