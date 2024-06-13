睽違8年！世界廚王台北賽6月28日登場 3天估創1.5萬人流

睽違8年，世界廚王台北爭霸賽將在28日登場，台北市勞動局表示，3天活動期間除舉辦賽事，還找來名廚開辦美食學堂、籌備美食市集，預估吸引1萬5000人次參與。

由台北市餐飲業職業工會主辦、台北市勞動局輔導辦理的第6屆世界廚王台北爭霸賽，28日至30日在實踐大學登場。台北市勞動局長高寶華今天表示，此次賽事是繼2016年後再度辦理，將有來自日、韓、美等8國逾200人同台較勁，爭奪廚王殊榮。

高寶華指出，活動期間除在賽後開放民眾參觀選手作品，還籌備系列活動，包含邀請日本名廚赤間博斗、台籍大師黃清標等開辦美食學堂，以及展示鹽雕、巧克力雕、米雕的美學大賞，並找來寧夏夜市、胖卡餐車擺設美食市集，同時結合12家餐飲業者舉辦就業博覽會。

高寶華說，藉由此次活動，將讓民眾看見這些每天在廚房「水深火熱」，做出一道道美食的無名英雄，並鼓舞年輕人投入餐飲業行列，預估每天將吸引5000人次造訪，創造共1萬5000人次的效益。

台北市餐飲業職業工會理事長林金城表示，此次比賽項目分為個人賽創意料理組、團體賽職業組及團體賽校園組，總獎金超過新台幣100萬元，另準備總價值超過200萬元的拍照打卡禮、票選抽獎禮，歡迎民眾共襄盛舉，擔任參賽者的啦啦隊。

此外，活動現場還設有再生工藝展，展示30件由名廚黃銘波利用飯店回收餐具鎔鑄而成的鐵雕作品。黃銘波說，飯店餐廳每3至5年就得汰換一批餐具，為了愛物惜物及響應ESG（環境保護、社會責任及公司治理）精神，他將果雕技術延續至鐵雕作品，讓退役刀叉及砧板重獲新生命。