快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市首創「共享機車專用格」 一般機車停放將開罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市交通局首創「共享機車專用停車格」，盼能減少自有運具使用、提高民眾借還車便利性與改善停車秩序。記者林佳彣／攝影
台北市交通局首創「共享機車專用停車格」，盼能減少自有運具使用、提高民眾借還車便利性與改善停車秩序。記者林佳彣／攝影

為鼓勵民眾使用共享運具，北市交通局與松山區富錦里、信義區興隆里合作，將部分汽車格改為「共享機車專用停車格」，一般機車禁止停放，至7月31日前屬宣導期，8月起若違規停放最高可罰1200元，試辦至9月30日。

台北市目前有1萬3000輛共享機車（含WeMo、GoShare、iRent）、逾2萬輛YouBike。富錦里長李煥中指出，里內建置YouBike後，民眾購買自行車行為下降，問卷調查發現約33.3%的共享運具使用者有降低購買機車意願、19%減少使用自有機車，與交通局討論後，才提出「共享機車專用停車格專案計畫」，期待里民能逐步降低購置私人機車。

李煥中觀察發現，里內機車每日移動數量約3分之1，每輛機車平均2天移動1次，使用率不高。在試辦前，鄰里內有做工作會報、與里長討論，最後決定取消3個汽車格，不會排擠到一般機車停放，事實上試辦區域平日汽車格位皆有餘裕。

北市交通局運管科技正羅志浩表示，試辦地點為民生東路五段、富錦街及信義區興隆里逸仙路，透過試辦共享機車專用區停放管理，強化共享機車借還點的辨識性，提高民眾借還車便利性，省去尋找車位時間，以吸引更多人使用共享機車，降低對私人機車的依賴，同步改善停放秩序。

羅志浩說，共享機車專用停車格目前已畫設格線、標示與牌面，避免民眾誤停。試辦期間，會觀察使用效果，包括統計共享機車使用狀況、借還車次數、車輛周轉率、民眾反應與接受程度、檢視有無提高使用共享運具意願，再決定要不要正式實施。

停車格 北市 機車騎士

延伸閱讀

騎YouBike問路當街性侵夜歸女 惡狼辯「看她長得不錯」無法控制

公車臨停後方車過不了跨越雙黃線 桃交通局點主因改善

豐原區民營停車場超收不法 交通局嚴查裁罰

騎YouBike摔傷醫藥費9萬多求償無門 南市交通局：少1動作

相關新聞

容移代金收225億只花17億買公保地 新北市府挨批拿錢不辦事

新北市府2021推動容積轉移雙軌制，但新北市議會民進黨團總召張維倩指出，市府這兩年收了225億元容移代金，但使用限制太多...

台北市首創「共享機車專用格」 一般機車停放將開罰

為鼓勵民眾使用共享運具，北市交通局與松山區富錦里、信義區興隆里合作，將部分汽車格改為「共享機車專用停車格」，一般機車禁止...

環狀線咎責「若北市該負責會要求？」 侯友宜：當然

新北捷運環狀線修復約1年，粗估需4.42億元，先由新北市府災害準備金支應。新北市議員張維倩今議會總質詢問修復期程及責任歸...

新北敬老卡挨批難用 侯友宜允諾逐步擴大使用範圍

新北市敬老愛心卡每月有480點，新北市議會民進黨團今天總質詢指出，新北敬老愛心卡使用範圍小，無法到運動場館等處，導致每月...

永和瓦磘溝北支流流速慢又有惡臭 改善工程6月底動工

橫貫中永和的瓦磘溝上周五晚上被發現有工廠染成灰色，此處是該段流域的中下游處，地方反映，上游沒有被納入在瓦磘溝整治範圍內，...

防輔大積淹水至周圍區域 新北公私協力改善三泰路排水

新泰塭仔圳地區持續發展，周邊環境及防洪措施引發關注，附近輔仁大學每逢大雨即積淹水，校方去年施作排水改善工程，將水引導至周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。