台北市首創「共享機車專用格」 一般機車停放將開罰

為鼓勵民眾使用共享運具，北市交通局與松山區富錦里、信義區興隆里合作，將部分汽車格改為「共享機車專用停車格」，一般機車禁止停放，至7月31日前屬宣導期，8月起若違規停放最高可罰1200元，試辦至9月30日。

台北市目前有1萬3000輛共享機車（含WeMo、GoShare、iRent）、逾2萬輛YouBike。富錦里長李煥中指出，里內建置YouBike後，民眾購買自行車行為下降，問卷調查發現約33.3%的共享運具使用者有降低購買機車意願、19%減少使用自有機車，與交通局討論後，才提出「共享機車專用停車格專案計畫」，期待里民能逐步降低購置私人機車。

李煥中觀察發現，里內機車每日移動數量約3分之1，每輛機車平均2天移動1次，使用率不高。在試辦前，鄰里內有做工作會報、與里長討論，最後決定取消3個汽車格，不會排擠到一般機車停放，事實上試辦區域平日汽車格位皆有餘裕。

北市交通局運管科技正羅志浩表示，試辦地點為民生東路五段、富錦街及信義區興隆里逸仙路，透過試辦共享機車專用區停放管理，強化共享機車借還點的辨識性，提高民眾借還車便利性，省去尋找車位時間，以吸引更多人使用共享機車，降低對私人機車的依賴，同步改善停放秩序。

羅志浩說，共享機車專用停車格目前已畫設格線、標示與牌面，避免民眾誤停。試辦期間，會觀察使用效果，包括統計共享機車使用狀況、借還車次數、車輛周轉率、民眾反應與接受程度、檢視有無提高使用共享運具意願，再決定要不要正式實施。