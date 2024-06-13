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永和瓦磘溝北支流流速慢又有惡臭 改善工程6月底動工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
永和民族公園附近的瓦磘溝北支流，因是水流匯集處，又有彎道，導致沉積物容易瘀積，加上水流速度慢，時間一久就會飄散臭味。圖／新北市水利局提供
永和民族公園附近的瓦磘溝北支流，因是水流匯集處，又有彎道，導致沉積物容易瘀積，加上水流速度慢，時間一久就會飄散臭味。圖／新北市水利局提供

橫貫中永和的瓦磘溝上周五晚上被發現有工廠染成灰色，此處是該段流域的中下游處，地方反映，上游沒有被納入在瓦磘溝整治範圍內，因民宅緊鄰，流域空間小，導致水流速度慢且常有惡臭。新北水利局表示，此處是瓦磘溝的北支流，昨日前往會勘，將推動改善工程，預計6月底動工，10月中旬完工。

瓦磘溝原本因流速太慢，長年飄散臭味，水利局投入超過2億元整治，從源頭端做汙水用戶接管、礫間處理及渠底改善，還有引入清水等整治措施，讓瓦磘溝成功蛻變。

7日有永和民眾發現，智光街附近的流域被工廠泥沙廢水染成灰色，此處流域的上游位於民族公園附近，該處因空間很小，加上民宅緊密，起初沒有被納入瓦磘溝整治範圍，地方發現整治後，上游現在比中下游還髒，期盼市府盡快改善。

永和民族里長張淑美說，這邊剛好是水流匯集處，有個轉彎處，泥沙等沉積物容易瘀積，時間一久就會飄散臭味，民眾看到瓦磘溝整治成果後，都紛紛詢問何時能請市府做補強措施，期待能看到效果。

水利局表示，民族公園流域屬於瓦磘溝的北支流段，該處因渠底坡度不佳且破損，導致水流不順，容易淤積惡臭，造成居民長久困擾，昨日前往會勘並測量現況，發現周邊建物緊密，導致空間小，加上家庭廢水也會排入此處，容易飄散臭味。

水利局指出，當初規畫整治計畫時，因為瓦磘溝主流汙染嚴重，所以才優先整治，後續接著南北支流整治工程。為改善狀況，將辦理渠底破損修復工程，並施作180公尺子溝，修整渠坡並順暢水流，減少淤積及惡臭情形，工程費約380萬元，預計6月底開工，10月中旬完工。

水利局表示，此處是瓦磘溝的北支流，昨日前往會勘，將推動改善工程，預計6月底動工，10月中旬完工。圖／新北市水利局提供
水利局表示，此處是瓦磘溝的北支流，昨日前往會勘，將推動改善工程，預計6月底動工，10月中旬完工。圖／新北市水利局提供

水利局 永和 臭味

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