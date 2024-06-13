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容移代金收225億只花17億買公保地 新北市府挨批拿錢不辦事

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北議員張維倩指出，建商花錢買容積愈蓋愈高，但這些代金難以用來購買公設保留改善周邊環境。本報資料照片
新北議員張維倩指出，建商花錢買容積愈蓋愈高，但這些代金難以用來購買公設保留改善周邊環境。本報資料照片

新北市府2021推動容積轉移雙軌制，但新北市議會民進黨團總召張維倩指出，市府這兩年收了225億元容移代金，但使用限制太多，實際拿來買公保地只花17億元，建商花錢買容積愈蓋愈高，衍生的交通與環境惡化惡夢，卻是全民承擔。侯友宜坦言，中央法令限制，這錢確實不好用，除持續建議中央修正，也會檢討雙軌制，並在容積相關審核部分把關。

都市計畫發布後，有許多私人土地被劃設為公設保留地，待後續政府單位徵收闢建為公園、道路等，但各縣市政府財政困難，建商可購買公保地換取容積，新北市2021修正都市計畫容積移轉許可審查要點，推動容積移轉捐地及代金雙軌制，建商可以繳代金換容積方式，取代捐公保地。

張維倩說，這些市府收取的代金，依內政部「都市計畫容積移轉實施辦法」 規定，應專款專用，用於取得與接受基地同一主要計畫區內的公設保留地，也就是汐止建案的容積代金，只能用來買汐止的公保地，但新北公共建設用地基金執行收購的效率極低，今年底收到的代金即將突破300億元，實際用來購買公保地改善民眾生活環境的費用竟然只花了17億。

張維倩說，市政府未制定相關收購的實施計畫，甚至在部分計畫區也可能發生收了許多代金也買不到公保地的情況。

張維倩說，已開闢道路雙北容積移轉制度就不同調，新北無法收購持分土地，但土地愈來愈貴，應該比照北市收購持分「積沙成塔」、「積少成多」，現在不買，未來想買也買不到。

張維倩認為，新北市府應該重新檢討容積移轉制度，應該以政府取得公保地角度為主，代金制度退居為輔，否則有錢就能買容積，建商欲蓋愈高，周邊居民要幫他們承擔帶來的生活不便。

侯友宜坦言，確實目前收了200多億，卻只用了17億元，同一個都市計畫的容移代金只能用在同一個都市計畫，確實不好用，內部也有討論過這項議題；北市土地透過競購方式，也會有產生土地破碎的困擾。

侯友宜說，新北市有40幾個都市計畫，每個縣市條件都不太一樣，但他允諾會檢討，並向中央建議能否放寬相關使用條件。

議員張維倩指出，建商花錢買容積愈蓋愈高，但這些代金難以用來購買公設保留改善周邊環境。記者葉德正／攝影
議員張維倩指出，建商花錢買容積愈蓋愈高，但這些代金難以用來購買公設保留改善周邊環境。記者葉德正／攝影

侯友宜 容積率 都市計畫

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