防輔大積淹水至周圍區域 新北公私協力改善三泰路排水

新泰塭仔圳地區持續發展，周邊環境及防洪措施引發關注，附近輔仁大學每逢大雨即積淹水，校方去年施作排水改善工程，將水引導至周圍三泰路人行道。新北水利局表示，為讓校園及周圍三泰路排水順暢，近期將三泰路人行道側溝新設2處連接管直接入三泰路雨水箱涵，讓區域不再積淹水。

位在新北新莊的輔仁大學中美堂周邊，因區域地勢較低窪，排水無法順利排至校外側溝，常因突如其來的瞬間大雨即積水成湖，輔大校方因此去年11月完成改善工程，將落在校內的雨水往三泰路人行道側溝排放，但也可能因此影響周圍排水。

水利局長宋德仁表示，因為輔大中美堂地勢低於校外的排水溝，為使學校改善工程充分發揮作用，水利局配合學校工程調整排水高程，總經費123萬元，在三泰路人行道側溝新設2處連接管直接入三泰路雨水箱涵，讓校園的排水能順利排出至校外排水系統。

宋德仁指出，工程今年2月動工，施工期間遭遇自來水、瓦斯及電信等管線障礙，在水利局與管線單位積極協調下，終於順利完成工程通水，期望藉由排水分流方式，防範積淹水於未然。