環狀線咎責「若北市該負責會要求？」 侯友宜：當然

新北捷運環狀線修復約1年，粗估需4.42億元，先由新北市府災害準備金支應。新北市議員張維倩今議會總質詢問修復期程及責任歸屬，盼市長侯友宜拿出魄力。侯友宜說，專家小組會議開6次會，會按照契約處理，只要鑑定出來，就會去追究責任；對於若不是新北責任，是否會要求北市負責？侯友宜則說，「當然」。

侯友宜今早赴市議會備詢，對於被問到環狀線修復問題，表示環狀線當初設計時是耐震6級，但現在是5強，錯位真正原因是怎樣？天災是否會這樣？到底是當初設計規畫或施作問題？新北都跟北市都有組成第三方公正小組開會，目前已經開6次會議，要先知道原因，再重新施作時，未來若面對更大地震，就能更保有安全，會跟北市一起面對。

新北捷運局長李政安表示，現在首要目標就是先復原環狀線，包括復原工法都已經決定，而責任歸屬同步檢討中，該負的責任跑不掉，會依法依約處理。

張維倩說，台北市先前態度過分，「真的是開玩笑，環狀線是北市蓋的捷運，就要負責，怎可以推脫責任，希望市長要硬起來，找到責任歸屬」。侯友宜承諾， 會按照契約處理，只要鑑定出來就去追究責任。

張維倩追問，「如果不是新北責任，會要求北市處理？」盼侯友宜拿出魄力。侯說，「當然」，這本就是他們該負責的態度，但會先用災害準備金處理，就是想要趕快復原。

對於專家小組責任釐清有無期程？李政安坦言，要尊重專家學者，因此沒有時間表，不過咎責還是會做到，因為蒐集調查結果、建模等都需要時間，不過還是會希望越快越好。侯友宜也允諾，接下來捷運局會來議會專案報告。