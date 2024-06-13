要移很難 地方盼板橋殯儀館盡快改建

北市第一殯儀館走入歷史，同樣位於精華區的新北市板橋殯儀館要搬遷或重建，仍懸而未決。在地里長指出，在地受噪音所苦近四十年，被迫成為殯葬特區，應盡快改建才能解決；議員建議板殯隔壁停車場可立體化為生命園區，完工後直接轉移；新北殯葬處表示，持續與地方溝通取得共識。

「板橋殯儀館要移走很困難。」板橋新海里長宋靜庭說，板殯殯葬量能不足，很多業者進駐新海路、長江路，甚至深入巷弄，包含會館、棺材店、法會禮廳已與住宅區融為一體，新海里一大半的區域都跟殯葬業者有關係，被迫成為殯葬特區。

宋靜庭表示，殯葬問題困擾在地近四十年，許多居民深受噪音所苦，甚至有幻聽幻覺，常要看身心科，連隔壁的德翠里都被影響，因殯葬量能不足及品質不佳，業者逐漸往外蔓延。

宋靜庭指出，市府若無能力遷移板殯，應原地重建或改建，增加量能，提升隔音效果和交通環境，讓安葬和安居得到真正和解。新北市議員劉美芳建議，既然板殯不能停止營運，隔壁的停車場可立體化，興建成現代感的生命園區，施工期間板殯依舊可使用，新空間蓋好後可直接無痛轉移。

殯葬處表示，殯儀館選址或改建須通盤考量，已先改善設施，包含汰換門窗、新設牌位區，並重新規畫停車場動線。對於原地重建及立體化建議，會持續溝通，希望取得共識以滿足需求。