一殯周邊屋主惜售 殯葬業留原地

北市第一殯儀館還沒開拆，周邊「房價凹陷區」早已出現慶祝行情，相較三年前，上漲幅度達百分之十一，每坪均價已來到七字頭，但交易量卻反跌百分之四十三，不少屋主緊抱資產，等待利多釋出後房價飛漲。

一殯拆遷後，周邊原有殯葬業者仍影響未來房價，當地合法登記業者至少五十家。業者坦言，殯葬業屬特許行業，二殯旁已無空間，其他地方又不能設立，要合法經營，還是會在原址辦公，二殯租個辦公室接業務，雙邊往返。

「不是不想移，而是移不走。」殯葬業者說，北市除二殯周邊少部分區域規畫為殯葬特區外，就是一殯原址附近，但二殯旁都是住宅區、離學校太近，殯葬業無法安身。

殯葬業者坦言，市府規畫拆除一殯時沒先想好配套措施，他建議一殯現址可蓋大樓，集中原本散布在周遭的業者，在不影響在地居民情況下，也許是最好的規畫。

住商不動產執行總監徐佳馨說，一殯周邊五百公尺的住宅用大樓、華廈及公寓，二○二一年一月至五月平均房價約每坪六十八點九萬元，共有二七四筆交易；今年一至五月僅一五○筆交易，交易量減百分之四十五點三，但平均房價漲至每坪七十六點九萬元，漲幅達百分之十一點七。

住商不動產分析，一殯周邊多為公寓，屋齡偏高，過去成交行情約每坪五、六十萬，雖位處蛋黃區，但受限嫌惡設施，房價長期凍漲。近年市府釋出拆遷利多，房價平均每坪衝上七字頭，如今交易量急凍，主要是在地看好一殯拆遷後房價看漲，除非有緊急用途，否則大多會抱牢資產。

徐佳馨認為，一殯周遭殯葬業者繼續待著，需要時間調整，但至少一殯拆除後，不會有遺體、法會，生活品質可顯著提升。