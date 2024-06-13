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三重果菜市場研擬搬遷 引發「三蘆大戰」

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北報導
新北市長侯友宜（右）表示，果菜市場放哪邊對新北好，才是重點。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（右）表示，果菜市場放哪邊對新北好，才是重點。記者葉德正／攝影

新北市府研擬搬遷三重果菜市場到蘆洲北側重劃區，引發「三重與蘆洲大戰」。市議員邱婷蔚昨質疑說，三重果菜市場原地重建都市計畫案已通過內政部審議，當年的朱立倫市府也發稿要現地重建，侯市府卻突襲偷天換日改成異地重建遷到蘆洲北側銀河灣。

侯友宜答詢說，當初果菜市場都市計畫變更通過後，要等都市更新計畫，還沒被核定，提出更好方案不是更好？當初2019年公告也沒人有意見，能兩全其美更好，侯強調，所有政策他一肩扛起「是我決定的嘛」，新北果菜市場放哪邊對新北好才是重點，市府會持續聽地方意見，希望中央加速審議。

邱婷蔚說，當初朱市府在2015年發新聞稿說內政部審核通過三重果菜市場都市計畫案，要現地重建，且先建後拆，希望營運不能中斷，如今突然說要遷到蘆洲，也難怪蘆洲人要抗議。

邱還說，中央當初開會要求新北市府修正後，就能直接通過，市府在2022年一次會議中，卻偷偷在這項計畫案中，偷天換日提出異地遷移內容，推翻內政部審議內容。

侯強調，當初內政部審議通過都市計畫案，但沒有核定，希望營運不中斷，才會有異地安置方案，若有更好方案，為何不能兩全其美？

邱婷蔚直呼「難怪蘆洲人抗議」；侯友宜回應「有嗎？當初推蘆洲銀河灣，都沒有人抗議」。城鄉局長黃國峰則說，蘆洲南北側在內政部開過多次小組會議，委員都支持。

侯友宜強調，新北果菜市場是新北人共有，新北果菜市場放哪邊對新北好才是重點，市府會傾聽各方聲音，會持續推動。

三重 內政部

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