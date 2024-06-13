大巨蛋能否開唱 接下來得過三關

台北大巨蛋能否辦演唱會，昨首度政黨協商沒有共識。地方人士分析，大巨蛋接下來有三關要過，第一是下周三大會各黨團攻防結果，第二是內政部是否維持原函釋，而遠雄預計月底備齊資料送消防安全中心基金會審查防火逃生避難安全，是否真能順利送審，也是關鍵。

柯市府在大巨蛋使照第29點註記，大巨蛋要辦非體育賽事的大型群聚活動，應符合「建築技術規則」127條；不過，內政部2017年函釋大巨蛋不受127條限制，這也成為蔣市府、議會想解套的依據。

昨天首度政黨協商未能達成共識，議長戴錫欽決定下周三大會討論，若有過半數議員支持市府再度行文內政部，形成多數意見，可供市府做後續處理參考。

不過，即使獲得議會支持，也還是要內政部維持原函釋，市府才能回歸台北市大型群聚活動自治條例做安全審查。

最後一關則是要請專業機構審查驗證防火逃生避難安全。遠雄副總經理楊舜欽表示，預計6月底備齊資料送審，也已和消安基金會探詢審查項目與內容。

藍營人士表示，消安基金會看起來有意願幫大巨蛋審查，使照問題「解套」似乎露出一線曙光，但不能保證沒有變數，消安基金會一部分補助來自消防署，若有心人士從中作梗，將消安基金會「抹藍」或刻意刁難，「變卦不審也是有可能」。

地方人士分析，政黨協商目的就是希望藍綠白在確保安全前提下同意讓大巨蛋辦演唱會，接下來審查過程就會比較順利。