聽新聞
test
0:00 / 0:00

政黨協商無共識 台北大巨蛋開唱未解套

聯合報／ 記者楊正海林麗玉邱書昱／台北報導
台北大巨蛋何時能辦演唱會，各界持續關注。本報資料照片
台北大巨蛋何時能辦演唱會，各界持續關注。本報資料照片

台北大巨蛋辦職棒賽事外多數時間養蚊子，地方期待開演唱會帶動商機，但卡在使照註記問題。議長戴錫欽昨邀政黨協商盼套解，三黨沒有共識。戴錫欽表示，會請議員連署提案，請市政府再度行文內政部函釋確認大巨蛋非運動賽事使用，不必適用建築技術規則127條。

不少歌手有意「攻蛋」，昨傳出天團「五月天」申請跨年檔期在大巨蛋開唱，已進駐的「遠東Garden City」樂見其成，東區商圈更從小巨蛋辦演唱會的外溢效應估算，大巨蛋若辦演唱會，消費成長至少6成；市長蔣萬安昨表示，希望朝市民期待方向進行。

不過，柯市府在大巨蛋使照註記，要符合建築技術規則127條，觀眾席應位於地面下7公尺以內，但大巨蛋地面下挖10.5公尺不符合。

議長戴錫欽昨邀市議會各政黨協商，盼能解套，會前民進黨團發出聲明指大巨蛋政黨協商，無任何對於使照處分的實質拘束力，一度傳出可能破局，最後藍綠白都派員參加。

戴錫欽在協商後表示，對於大巨蛋舉辦非運動賽事，各黨團代表沒有太大意見，唯一差距在於解套方式，是由市政府主動，還是由議會透過政黨協商的共識做後續處理，因民進黨團有不同意見，未形成共識。

戴錫欽說，內政部2017年曾函釋建築技術規則127條或性能審查都不適用，昨協商時，國民黨團希望市府再度去函內政部，若維持原函釋不必適用127條，市政府就可以回歸台北市大型群聚活動自治條例做安全審查。

民進黨代表、議員林亮君指出，大巨蛋能不能舉辦非體育賽事，使照註記針對127條寫得非常的清楚。民進黨團絕對支持大巨蛋做更多元使用，市府應依職權辦理，「行政一體」；民眾黨團表示由議長對外發言。

戴錫欽指出，下周三在大會討論，若有過半議員支持市府再行文內政部，形成多數意見供市府做後續處理參考；副市長李四川表示，議會若做成決定，市府會比照辦理。

大巨蛋 戴錫欽 民進黨

延伸閱讀

柯文哲市府緊箍咒…大巨蛋開演唱會再等等 北市議會政黨協商無共識

前朝緊箍咒難解！大巨蛋辦演唱會再等等 北市議會黨團協商無共識

綠黨團指大巨蛋政黨協商無拘束力？北市議長戴錫欽：誤解了

張學友演唱會取消衍生消費爭議 蔣萬安證實接獲申訴

相關新聞

卸下景行廳銜牌 北市一殯走入歷史

一甲子歷史的台北市第一殯儀館，昨天在舉辦祈福灑淨法會後，展開拆除作業，象徵性地卸下「景行廳」銜牌後，宣示一殯將走入歷史。...

一殯周邊屋主惜售 殯葬業留原地

北市第一殯儀館還沒開拆，周邊「房價凹陷區」早已出現慶祝行情，相較三年前，上漲幅度達百分之十一，每坪均價已來到七字頭，但交...

要移很難 地方盼板橋殯儀館盡快改建

北市第一殯儀館走入歷史，同樣位於精華區的新北市板橋殯儀館要搬遷或重建，仍懸而未決。在地里長指出，在地受噪音所苦近四十年，...

政黨協商無共識 台北大巨蛋開唱未解套

台北大巨蛋辦職棒賽事外多數時間養蚊子，地方期待開演唱會帶動商機，但卡在使照註記問題。議長戴錫欽昨邀政黨協商盼套解，三黨沒...

大巨蛋能否開唱 接下來得過三關

台北大巨蛋能否辦演唱會，昨首度政黨協商沒有共識。地方人士分析，大巨蛋接下來有三關要過，第一是下周三大會各黨團攻防結果，第...

三重果菜市場研擬搬遷 引發「三蘆大戰」

新北市府研擬搬遷三重果菜市場到蘆洲北側重劃區，引發「三重與蘆洲大戰」。市議員邱婷蔚昨質疑說，三重果菜市場原地重建都市計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。