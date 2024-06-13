政黨協商無共識 台北大巨蛋開唱未解套

台北大巨蛋辦職棒賽事外多數時間養蚊子，地方期待開演唱會帶動商機，但卡在使照註記問題。議長戴錫欽昨邀政黨協商盼套解，三黨沒有共識。戴錫欽表示，會請議員連署提案，請市政府再度行文內政部函釋確認大巨蛋非運動賽事使用，不必適用建築技術規則127條。

不少歌手有意「攻蛋」，昨傳出天團「五月天」申請跨年檔期在大巨蛋開唱，已進駐的「遠東Garden City」樂見其成，東區商圈更從小巨蛋辦演唱會的外溢效應估算，大巨蛋若辦演唱會，消費成長至少6成；市長蔣萬安昨表示，希望朝市民期待方向進行。

不過，柯市府在大巨蛋使照註記，要符合建築技術規則127條，觀眾席應位於地面下7公尺以內，但大巨蛋地面下挖10.5公尺不符合。

議長戴錫欽昨邀市議會各政黨協商，盼能解套，會前民進黨團發出聲明指大巨蛋政黨協商，無任何對於使照處分的實質拘束力，一度傳出可能破局，最後藍綠白都派員參加。

戴錫欽在協商後表示，對於大巨蛋舉辦非運動賽事，各黨團代表沒有太大意見，唯一差距在於解套方式，是由市政府主動，還是由議會透過政黨協商的共識做後續處理，因民進黨團有不同意見，未形成共識。

戴錫欽說，內政部2017年曾函釋建築技術規則127條或性能審查都不適用，昨協商時，國民黨團希望市府再度去函內政部，若維持原函釋不必適用127條，市政府就可以回歸台北市大型群聚活動自治條例做安全審查。

民進黨代表、議員林亮君指出，大巨蛋能不能舉辦非體育賽事，使照註記針對127條寫得非常的清楚。民進黨團絕對支持大巨蛋做更多元使用，市府應依職權辦理，「行政一體」；民眾黨團表示由議長對外發言。

戴錫欽指出，下周三在大會討論，若有過半議員支持市府再行文內政部，形成多數意見供市府做後續處理參考；副市長李四川表示，議會若做成決定，市府會比照辦理。