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新北打造街頭文化新聚落 律動塗鴉6月19日板橋開跑

中央社／ 新北12日電

「2024新北市街頭學校」19日起將在板橋區「府中15」開跑，文化局今天表示，透過街頭文化及潮流等主題，結合在地產業，重新詮釋獨有的地域特色，打造青年的街頭文化新聚落。

文化局今天在市政會議中提出專題報告表示，將板橋舊火車站商圈（捷運府中站）周邊，串連至板橋車站特定區的「府中雙城」，打造為新美學生活場域。

文化局表示，除6月初剛結束的「新北．構時尚」閱讀節系列活動，接續還有「2024新北市街頭學校」及「新北市兒童藝術節」，盼活絡商圈、促進經濟發展，提升城市競爭力。

文化局說，在硬體上已翻新街道景觀，整合沿線道路開放空間、改善都市綠地及人行道空間，並融合元宵、耶誕節等節慶活動，串連板橋古城的人文歷史背景，建構出新美學生活場域。

文化局表示，6月19日起結合青年局、教育局開辦「2024新北市街頭學校」，將以府中15為據點，透過街頭律動、一起玩塗鴉、100種街頭生存之道各類活動，凸顯「街頭文化及潮流」主題，打造青年的街頭文化新聚落。

文化局表示，7月13日起還有受歡迎的「新北市兒童藝術節」，將在市府市民廣場、市府大廳、府中廣場及各藝文中心舉辦；今年主題為「怪獸王國」，融合表演、藝術、體驗、市集及設計參與等內容。

文化局 青年

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