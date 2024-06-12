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柯文哲市府緊箍咒…大巨蛋開演唱會再等等 北市議會政黨協商無共識

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋外觀。聯合報系資料照
台北大巨蛋外觀。聯合報系資料照

台北大巨蛋能否辦演唱會，北市議會下午針對大巨蛋使照註記第29點，即能否辦演唱會的關鍵條款，進行政黨協商，但藍綠白意見不同，協商沒有共識。議長戴錫欽表示，會請議員連署提案，請市府再度行文內政部函釋106年確認大巨蛋非運動賽事使用，不必適用建築技術規則127條。

大巨蛋辦演唱會卡在柯市府使照註記，要符合建築技術規則第127條，觀眾席應位於地面下7公尺以內，但大巨蛋地面下挖10.5公尺，不符合第127條規定，戴錫欽今首度邀政黨協商，盼能解套。議會民進黨團中午發出聲明，指大巨蛋政黨協商，無任何對使照處分的實質拘束力，一度傳出政黨協商恐破局，但最後綠、白仍派員參加。

經過1個半小時協商，戴錫欽表示，對於大巨蛋舉辦非運動賽事，各黨團代表沒有太大意見，唯一的差距在於解套方式，是由市政府主動來做，或由議會透過政黨協商的共識來做後續處理，因民進黨團有不同意見，最後沒形成共識。

戴錫欽指出，使照註記第29條，不管是建築技術規則第127條，或是性能審查，早在民國106年內政部就已函示不適用，但柯市府使照註記還是加上去，因此國民黨希望市政府再請內政部函釋，是否解釋仍和106年一樣，若內政部仍維持106年原函釋，不必適用127條，市府就可回歸台北市大型群聚活動自治條例來做安全審查。

民進黨代表、議員林亮君指出，大巨蛋能不能舉辦體育賽事，使照註記針對127條寫得非常的清楚，大家還是希望公安第一，蔣市府應更積極的處理，如何解決127條問題，民進黨團的態度就是「行政一體」，市府依職權辦理，甚至使照的變更，市府可依職權去做，民進黨絕對支持大巨蛋做更多元的使用。民眾黨團受訪則表示，由議長對外發言。

戴錫欽指出，會請市政府再度行文內政部函釋，未來議員連署提案，就按大會程序，下周三在大會討論，如果有過半數議員支持，也可形成議會多數意見，供市府後續處理參考；副市長李四川表示，議會如果做成決定，市府尊重並會比照辦理。

針對解決台北大巨蛋舉辦演唱會問題，台北市議長戴錫欽下午在大會邀集政黨協商。記者楊正海／攝影
針對解決台北大巨蛋舉辦演唱會問題，台北市議長戴錫欽下午在大會邀集政黨協商。記者楊正海／攝影

內政部 國民黨 大巨蛋 戴錫欽 柯文哲 民眾黨 民進黨 演唱會

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