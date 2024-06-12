快訊

台鐵開鍘了！「持槍」狠嗆、公審乘客掀議 潮州副站長懲處出爐

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

前朝緊箍咒難解！大巨蛋辦演唱會再等等 北市議會黨團協商無共識

中央社／ 台北12日電
台北大巨蛋外觀。聯合報系資料照
台北大巨蛋外觀。聯合報系資料照

大巨蛋能否開演唱會引關注，台北市議會今天政黨協商，議長戴錫欽會後受訪說，討論未達共識，初步對使照註記部分有列出文字，後續將由藍白議員提案，預定19日大會討論。

大巨蛋能否開演唱會，關鍵在於使照註記第29點要求檢討「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定。台北市府4月間提及大巨蛋辦理非體育賽事活動，回歸「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，提報活動安全及交通維護計畫等送市府審議。

針對大巨蛋能否開演唱會，台北市議會今天下午召開政黨協商討論，包含北市副市長李四川、戴錫欽、民進黨、台灣民眾黨、國民黨等皆派代表出席，會議歷經1個半小時。

戴錫欽會後接受聯訪表示，議會政黨協商討論大巨蛋後續辦非運動賽事作法，並列出初步文字內容，各黨團對文字沒太大意見，有差距是針對後續解套方式，是要由市府主動或議會通過政黨協商達共識處理。

他說，對此部分民進黨團有不同意見，政黨協商最後未達共識，後續將由認同文字的國民黨團、民眾黨團等議員提案，再送大會討論，若過半數議員支持，就可形成議會多數意見，供市府進行後續參考。

戴錫欽表示，針對文字部分，初步就是針對使照註記第29點，並認為內政部已在民國106年函示，大巨蛋是體育場館，沒有建築技術規則第127條規定的問題，但當時市府仍在使照加上註記。

他說，今天政黨協商時，民進黨團代表希望針對此部分再發文給內政部，為求完整，建議納入政黨協商後的文字，綠營代表同時認為這部分應由市府主動，可不用納入，最後也未達共識。

戴錫欽指出，議會19日將開大會，如有議員針對這次政黨協商內容提案，後續會按程序進大會討論，通過後會送交市府研議辦理，屆時有議員對文字內容有不同意見，可能會進行表決。

出席政黨協商的民進黨議員林亮君會後接受聯訪表示，民進黨團支持大巨蛋做多元使用如辦演唱會，但針對127條應由市府自行處理，且應依職權進行辦理或變更，強調市府要自行決定。

李四川會後接受聯訪說，政黨協商時已向各黨團代表說明包括程序等內容，後續會尊重議會決議並比照辦理。

大巨蛋 戴錫欽 民眾黨 民進黨 演唱會

延伸閱讀

綠黨團指大巨蛋政黨協商無拘束力？北市議長戴錫欽：誤解了

綠問藍營誰可接班新北市長 侯友宜妙回第4位人才「也很優秀」

傳五月天申請跨年檔 蔣萬安：大巨蛋朝辦演唱會方向進行

回響／黃單未強制補強 李四川喊話中央：應給更多公權力

相關新聞

柯文哲市府緊箍咒…大巨蛋開演唱會再等等 北市議會政黨協商無共識

台北大巨蛋能否辦演唱會，北市議會下午針對大巨蛋使照註記第29點，即能否辦演唱會的關鍵條款，進行政黨協商，但藍綠白意見不同...

三重果菜市場現地重建恐變遷到蘆洲…新北市府挨轟 侯友宜出聲

新北市府研擬搬遷三重果菜市場到蘆洲北側重劃區，引發三重與蘆洲大戰。新北市議員邱婷蔚表示，當初三重果菜市場原地重建都市計劃...

綠黨團指大巨蛋政黨協商無拘束力？北市議長戴錫欽：誤解了

為解決台北大巨蛋舉辦演唱會問題，台北市議長戴錫欽下午首度針對大巨蛋使照註記第29點，即能否辦演唱會的關鍵條款，邀集政黨協...

新北市首創終身學習諮詢站 淡水區公所站啟用

新北市教育局首創「終身學習諮詢站」建置及終身學習諮詢師培訓，淡水區公所啟用「新北市終身學習諮詢站」，結合「新北市學習地圖網站」，由經過培訓的終身學習諮詢師，針對不同民眾的學習需求，以一對一方式提供個別化的學習諮詢服務與建議。

汐止大同路科技執法引民怨 里長籲禮讓行人不違停

汐止區大同路二段312巷口到汐萬路口，最近新增加了幾項交通科技執法，包括不禮讓行人及違規停車等等，上個月才剛啟用，就已經有不少駕駛人收到罰單，當地里長也接到不少抱怨電話，不過，為了交通安全，里長也呼籲民眾遵守交通規則，以免荷包大失血。

汐止康寧街騎樓佔用成障礙 市議員批行人地獄

汐止區康寧街是社后地區的主要聯外道路，週邊居住人口相當多，不過，因為，沿途騎樓佔用嚴重，地面也有高低落差，逼的行人只能走在大馬路上，新北市議員張錦豪在新北市議會總質詢時也直批根本是行人地獄，要求市政府想辦法排除障礙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。