三重果菜市場現地重建恐變遷到蘆洲…新北市府挨轟 侯友宜出聲

新北市府研擬搬遷三重果菜市場到蘆洲北側重劃區，引發三重與蘆洲大戰。新北市議員邱婷蔚表示，當初三重果菜市場原地重建都市計劃案已通過內政部審議，朱立倫市府也發稿要現地重建，侯市府卻突襲偷天換日改成異地重建遷到蘆洲北側銀河灣。

侯友宜強調，當初果菜市場都市計畫變更通過後，要等都市更新計畫，還沒被核定，提出更好方案不是更好嗎？當初2019年公告也沒人有意見，能兩全其美更好，侯友宜強調，所有政策他一肩扛起「是我決定的嘛」，新北果菜市場放哪邊對新北好才是重點，市府會持續聽地方意見，也希望中央加速審議。

邱婷蔚說，當初朱市府在2015年都發新聞稿說內政部審核通過三重果菜市場都市計劃案，要現地重建，且先建後拆，並希望營運不能中斷，當初所有說明會，攤商都是聽到要現地重建，卻突然說要遷到蘆洲，也難怪蘆洲人都抗議。

邱婷蔚說，中央當初開會要求新北市府修正後，就能直接通過，但新北市府在2022年一次會議中，卻偷偷在這項計畫案中，偷天換日提出異地遷移內容，推翻內政部審議內容，到底是誰決定？難怪不會過！

侯友宜回應「你怎麼知道不會過？」，侯強調，當初內政部審議通過都市計劃案，但沒有核定，希望營運不中斷，才會有異地安置方案，如果有更好方案，為何不能兩全其美？

邱婷蔚直呼「難怪蘆洲人抗議成這樣」；侯友宜回應「有嗎？當初推蘆洲銀河灣，都沒有人抗議」；城鄉局長黃國峰則說，蘆洲南北側在內政部開過六次小組，委員都支持。

邱婷蔚說，全案沒有經過討論，只因為個人喜好，把三重果菜市場現地重建案，跟蘆洲銀河灣計畫掛在一起，實在讓人難以信服。

侯友宜強調，新北果菜市場是新北的，新北果菜市場放哪邊對新北好才是重點，當初2019年公告，都沒有聲音，市府現在就正在傾聽各種聲音，會持續推動。