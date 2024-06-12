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汐止康寧街騎樓佔用成障礙 市議員批行人地獄

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪批評汐止康寧街根本是行人地獄，要求市政府想辦法排除障礙。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪批評汐止康寧街根本是行人地獄，要求市政府想辦法排除障礙。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街是社后地區的主要聯外道路，週邊居住人口相當多，不過，因為，沿途騎樓佔用嚴重，地面也有高低落差，逼的行人只能走在大馬路上，新北市議員張錦豪在新北市議會總質詢時也直批根本是行人地獄，要求市政府想辦法排除障礙。

新北市議員張錦豪表示，汐止社后地區地狹人稠，在康寧街一帶居住人口相當多，有金龍市場有學校，但是沿途行人卻不好通行，沿路有電線杆之外，旁邊還有併排車輛，在康寧街走，真的會遇到各式各樣的狀況，包括商店擺出來販賣東西、包括走路走到一半遇到一個階梯高低差，遇到路阻遇到人家家裡的車庫，根本沒辦法走路，得要走到大馬路上，大馬路又遇到電線桿，然後市府在做的同興路工程又不願意把行人最基本的空出來，公共工程應該把行人的空間讓出來，也沒有，人家說行人地獄，可以到康寧街看看，行人地獄是長什麼樣子。

在這次的議會總質詢中，新北市議員張錦豪直批康寧街就是行人地獄，道路兩側騎樓遭佔用，還有違規停車，阻礙好多，在康寧街週邊居住人口多，不過，沿途騎樓佔用嚴重，行人通行環境不友善，在中興路到同興路這一段，靠近中興路的騎樓被佔用封死，行人只能彎出來走馬路，但是又遇到一整排的電桿，尤其上班時間，行人與車爭道，幾乎無路可走。

張錦豪建議市府可以提出一個方式，類似跟店家、屋主去溝通，讓康寧街有更友善的通行空間，不管是老人家或是推著嬰兒車，讓他們有個安全舒適的騎樓空間。

市府工務局長祝惠美回應，要讓它有一個比較能夠民眾可以走的空間，就一定要先把障礙排除，所以，在康寧街，同興路周邊的電桿，已經有利用未來的路幅裡頭收容進去，已經有放入設計，未來把路口開出來之後，把電箱放進去，就會把電桿拿掉，另外，沿線有的是有騎樓，有的是小小的人行的通道，這部分市府責無旁貸，因為人行環境就是養工處要去做相關的改善，會把它放進來，一起配合同興路工程，把周邊的人行環境做出來。

行人地獄

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