汐止大同路科技執法引民怨 里長籲禮讓行人不違停

汐止區大同路二段312巷口到汐萬路口，最近新增加了幾項交通科技執法，包括不禮讓行人及違規停車等等，上個月才剛啟用，就已經有不少駕駛人收到罰單，當地里長也接到不少抱怨電話，不過，為了交通安全，里長也呼籲民眾遵守交通規則，以免荷包大失血。

大同里長黃翠華表示，這兩三年來，在大同里跟智慧里這兩個里，有執行了四個地方的科技執法，在大同路二段312巷左轉大同路，只要到了汐止國小的地方有斑馬線，必須禮讓行人要超過三個枕木，如果沒超過三個枕木，那就是未讓行人，會進行開罰，另一處則是在往前靠近汐萬路口一直到水源路口，在大同路二段324號的門口也有一個科技執法設備，科技執法的主要內容，是針對違規停車，沿途一直到水源路口不准臨時停車，如果違停，一樣會自動的執行違規的罰單開罰。

312巷過來連兩個路口，就有5項科技執法，除了未禮讓行人，在大同路靠近汐萬路口的左右兩側，雖然，畫了禁停紅線，不過，卻經常有違停影響交通，所以，也設立科技執法設備，會進行違停偵測取締，已經有不少駕駛人收到罰單。

智慧里長黃智明指出，科技執法設立之後確實也減少了交通事故，但是駕駛人一個過去習慣，現在執行科技執法的話，大家可能一下疏忽就造成荷包的大失血，首先是在禮門街往大同路，到汐止國小，智慧里這邊就有兩個點是執行科技執法，從禮門街到汐萬路是執行違規停車的科技執法，就是只要違規停車就會吃上罰單，提醒大家特別注意。

黃智明說，還有就是在汐萬路往汐止國小前面這一段，整個科技執法是針對違規左轉，有很多民眾很容易就在這裡違規，就會收到罰單2700元，還有記3點，這個是大失血喔，要提醒，從高速公路下來或是汐萬路出來接到大同路時候，如果要左轉312巷的話請靠內線，左轉燈亮才能轉，如果走中線左轉一樣會被開罰，提醒駕駛朋友行經這幾個路段要小心，遵守交通規則。