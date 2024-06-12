新北市首創終身學習諮詢站 淡水區公所站啟用

新北市教育局首創「終身學習諮詢站」建置及終身學習諮詢師培訓，淡水區公所啟用「新北市終身學習諮詢站」，結合「新北市學習地圖網站」，由經過培訓的終身學習諮詢師，針對不同民眾的學習需求，以一對一方式提供個別化的學習諮詢服務與建議。

新北市教育局科長夏治強表示，新北市首座「終身學習諮詢站」設置於淡水區公所一樓市民聯合服務中心，諮詢服務時間於平日上午9時至12時、下午1時30分至4時30分，諮詢服務內容涵蓋簡介15類終身學習機構、導覽及操作「新北市學習地圖網站」、查詢學習據點及學習課程，以及根據民眾諮詢內容，提供適性化的學習建議。

淡水區長巫宗仁也體驗諮詢服務，在諮詢師協助下，透過手機查找到淡水區木工課程—「生活創客木工設計與製作」、「手作木工&再生創作」等。他表示，在淡水區公所成立全市首座終身學習諮詢站，感到與有榮焉，希望更多區民來諮詢，加入終身學習行列。

教育局表示，目前已培訓115位終身學習諮詢師，接受網站實務操作、學習型城市理念、終身學習諮詢服務注意事項等訓練，於各諮詢站輪值，針對不同民眾的學習需求，給予相關建議。

無論民眾是高齡者、新住民、原住民、客家人、勞工、婦女、身心障礙者或一般民眾，諮詢師均會努力協助各類民眾找到符合學習需求的場域及課程。未來也將擴大設置諮詢站據點，讓更多民眾可以就近取得學習諮詢服務。

淡水居民梁蓉清表示，透過諮詢師彭梓玲導覽學習地圖網站，查詢到在淡水社大開設「快樂學二胡(入門)」及「二胡─跳躍的兩根弦」等課程，而且教學點就在住家附近，迫不急待想要報名課程，她興奮表示，終於有一個整合的學習資源網站，馬上就可以查到想學習的課程，真的很便民！

「新北市終身學習諮詢站」結合「新北市學習地圖網」，不但為民眾量身打造個人化的學習諮詢服務，更能普及終身學習服務資源，達到人人可學習、時時可學習及處處可學習的終極目標。希望大家多多善用學習諮詢服務，找到適合自己的學習課程及上課地點，一起體驗快樂學習的愉悅。