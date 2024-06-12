北市一殯今開拆 二殯殯葬業者大樓籌建中

北市都發局先前規畫在二殯附近黎元停車場蓋235戶社宅，但考量一殯量能轉移二殯，已規畫改建殯葬業者大樓，讓殯葬業進駐，北市殯葬處日前招標可行性研究，已有3家業者投標。北市殯葬處長張世昌指出，後續用地都市計畫變更順利，建築物設計規畫及加上至少3年工期，最快6年完工啟用。

殯葬大樓案現正進行可行性研究招標，履約內容包括調查各方需求、交通評估、建築物初步規畫和後續經營方案等，採最有利標，已評選出廠商，正辦理議價作業中。殯葬處初估，若進展順利，後續會進行用地都市計畫變更，都市計畫變更後，市府將著手編列編殯葬大樓規畫及後續興建預算。

台北市一殯今舉行拆除法會儀式，未來量能將全數轉移至二殯，文山區興昌里長吳融昊表示，附近交通問題並非只因二殯，辛亥隧道也是文山區通往市中心重要道路，除上下班會塞車，若假日或好日子有大人物舉辦告別式，車流量就會較大，且過去一殯辦完告別式後遺體也會送來二殯火化，一殯量能停用至今目前感受上「只能說沒有退步」，還需觀察一陣子。

議員曾獻瑩表示，無論是大安、文山區周邊居民都相當憂心，一殯量能轉移到二殯後，每到好日子停車位還是不夠，若遇到上班時間，民眾找不到車位就會在附近繞圈，好幾次他去二殯參加公祭感受也很深，住附近居民也明顯感受到殯葬業者進駐，包含車輛停車、人流進出、噪音對民眾影響也是加倍。

殯葬處表示，目前二殯量能全開，遇到殯葬旺日，停車格位不足，附近停車場也滿場，殯葬處表示，附近停車場確實格位數量有限，若民眾要開車來，要等停車位，希望民眾找遠一點的停車場。

張世昌指出，為避免有民眾找不到停車位，市府已規畫加開「停車場接駁專線」，如果二殯、辛亥路橋下、黎元停車場等滿場，會有接駁車疏導開車民眾停到較遠的台大癌醫、台科大停車場等，將增加逾500個停車位，但也持續宣導、鼓勵治喪民眾多使用大眾運輸，懷恩專車已增開古亭線。

另外，為了增加禮廳使用量，殯葬處現正試辦家祭場專用禮廳，將參加人數少、不需要過度佈置的家祭集中在一個禮廳使用，最多一天可辦8場告別式。