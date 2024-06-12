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淡水天元宮愛心滿滿 志工包千顆粽送弱勢居民

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水無極天元宮廚房志工包了1,000多顆的肉粽，送給淡水區弱勢居民。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水無極天元宮廚房志工包了1,000多顆的肉粽，送給淡水區弱勢居民。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水無極天元宮，不只是國內知名的賞櫻景點，更是充滿愛心的宗教聖地，平時積極關懷淡水的弱勢民眾，，淡水無極天元宮，為了幫助弱勢團體，號召數十位的廚房志工，聯手包了1,000多顆的肉粽，送給淡水區弱勢居民。

淡水無極天元宮副董事長張楊玉釵兼志工親自帶隊，包起了粽子，她表示，送出當天，從一早四點多就起床準備食材，再開始一顆一顆的包肉粽，明年更要來加碼增加到2千顆肉粽，過去天元宮的廚房，辦假日素齋相當有名氣，而這次更用老經驗的手藝，來包粽子，區公所更承接這份愛心，來發送出去。

淡水區長巫宗仁表示，感謝淡水無極天元宮團隊的愛心，致贈肉粽給獨居長輩與家扶中心等社福單位，廟方做愛心粽十多年關懷，而這次共有1,000多顆肉粽皆由志工現場製作，完成後立刻由淡水區公所同仁，協助送到各個獨居長輩及各社福團體手上，熱騰騰的肉粽散發著，粽葉的香味，更包含著大家的愛心與關懷，也藉由送肉粽的機會，再一次到長輩家中關懷起居，讓他們感受到端午節的氣氛和社會愛心。

天元宮 愛心 淡水

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