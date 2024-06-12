三芝夏日賞花新景點 山豬堀荷花田飄花香

三芝區新的賞荷秘境「山豬堀荷花田」，荷花自5月份開花以來，已吸引相當多的賞花遊客朝聖，為了強化三芝美麗的荷花景點並行銷，今年特別在荷花池旁設置平台及拍照打卡景點，並且辦理揭牌活動，而山豬堀荷花田花期預計會到7月，區公所也歡迎大家趁著好天氣到三芝，欣賞荷花田與遠方的大屯山景。

三芝區古庄里長葉秋蓮表示，為推廣里內荷花景點，特別以荷葉上的青蛙為設計理念，讓可愛的荷花妹頭帶Q版青蛙帽，坐在超大荷葉上，吸引民眾目光。「荷韻蓮蓮」同時有「好運連連」的吉祥、幸福寓意，希望來此的遊客能感受三芝荷花的風韻，祈福大家「好運連連」。

三芝區長賴小萍表示，山豬堀的荷花是特有的「牡丹蓮」品種，最大特色就是一朵花有數十花瓣重重疊疊，該區荷花自5月份開花以來，已吸引相當多的賞花遊客前來朝聖，為了強化三芝美麗的荷花景點行銷，今年特別在荷花池旁設置平台及拍照打卡景點，而山豬堀荷花田花期會一直到7月，附近八連溪步道的荷花也會陸續盛開，歡迎大家趁著好天氣來三芝，欣賞荷花田與遠方大屯山景，感受三芝夏日農田賞荷氛圍。