綠黨團指大巨蛋政黨協商無拘束力？北市議長戴錫欽：誤解了

為解決台北大巨蛋舉辦演唱會問題，台北市議長戴錫欽下午首度針對大巨蛋使照註記第29點，即能否辦演唱會的關鍵條款，邀集政黨協商。對於民進黨團指大巨蛋政黨協商對使照處分無任何實質拘束力，戴錫欽表示，這可能有些誤解，政黨協商不是法令明訂而是議事慣例，希望聽取各黨團代表意見。

而針對下午大巨蛋政黨協商，民進黨團中午發聲明，指議會不應在市府毫無任何提案內容的情況下，成為政黨協商標的，否則不僅昧於體制，更無任何對使照處分的實質拘束力，民進黨團歉難認同該協商正當性。

另外，民進黨團也指出，縱使「政黨協商」相關報導沸沸揚揚，該黨團卻未接獲任何正式通知，「看了報紙才知道」，黨團幹部今中午才收到議會議事組「簡訊通知」，相關通知也未檢附任何資料，這種毫無討論基礎之「協商邀請」，恐無異於趕鴨子上架的「強迫背書」，此等安排實在令人難以苟同。

戴錫欽表示，這可能有些誤解，政黨協商不是法令明訂，而是議事慣例，議事規則沒有政黨協商機制，政黨協商程序可能是市府送案來議會，也可能是議員提案，或需要市長來專案報告，需要政黨協商，主席就會裁示政府協商，大家共同交換意見，所以政黨協商本身的機制是屬於議事慣例，並非法律明文規定。

他強調，沒有什麼偷襲、突襲、偷偷摸摸等不符程序，過去市政總質詢9天期間，大巨蛋的議題，不管是舉辦體育賽事，或者是大家關注的演唱會等，所有議員都關心，也受市民關心，政黨協商並非無所本。且他是主席，聽了大家的意見，上周三媒體訪問時，他就認為大巨蛋這個議題眾所關注，也影響大巨蛋經濟或演唱會經濟未來的發展，所以他希望邀集請朝野不同黨團的代表共同來討論。

戴錫欽強調，議會當然不是第三方公正單位，也不是要透過政黨協商來解決大巨蛋的安全逃生問題，只是希望了解各黨團對於大巨蛋後續舉辦非體育賽事是否能夠有共識，或希望朝哪個方向努力，聽取大家意見，政黨協商連內容都還沒有訂，哪來突襲？哪來的市府甩鍋？只因他是主席，基於職權，希望邀請各黨團代表，聽取大家的寶貴意見。

他說，看看有沒有辦法整合出共同的意見，如果有就送交市府參考，如果沒有，就不會形成共識，這跟市長蔣萬安一點關係都沒有，而且這個新聞上周就出來了，何來突襲？何來偷偷摸摸？