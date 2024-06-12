居民盼市立殯儀館遷移或重建 新北：持續溝通

新北市立殯儀館周邊居民40餘年來，飽受噪音與交通困擾，地方居民倡議遷移或重建，還給原有寧靜生活品質。殯葬處今天表示，已改善現有設施，至於重建或遷移將溝通取得共識。

走過一甲子的台北市立第一殯儀館今天舉辦拆除祈福暨圓滿感恩灑淨法會，引起新北市立殯儀館所在地的板橋區民憂心，台北市的殯葬需求湧入新北，讓長期的交通、噪音、生活品質更惡化。

板橋區新海里里長宋靜庭接受中央社記者電訪表示，因交通便利，北市一殯拆除後，短期的需求將湧入新北殯儀館。40年來無法解決的殯儀館擾鄰問題，都是新海里民「身受其害」在承受。

宋靜庭說，新海里住宅多是傳統公寓社區，不似環繞周邊的里為帷幕大樓，容易受到噪音干擾影響生活品質。近期更誇張的是，部分出殯送葬隊伍還繞行到巷弄內，市府也無管制，讓里民身心飽受煎熬。

她說，市立殯儀館的量能不足，有許多會館、殯葬器材業進駐新海路403巷、430巷，讓法會禮廳已與住宅區融為一體，使居民的心理壓力很大。

有喪家作法會將擴音器放大聲量，「法會與居民有何關係」。宋靜庭說，新海里被迫成為殯葬特區，如果不遷建，應原址重建，變更殯儀館外觀、加強隔音、改善空間與交通規劃，「不要回饋補償金，只要基本安寧權利，如此才能與居民和解」。

對此，新北市殯葬管理處長陳健民接受中央社記者電訪表示，量能方面，殯儀館禮廳飽和量1天50場，小日子也有16場；火化場焚化遺體1天可以60具，小日子也有20至30具，以目前量能足以應付，若超額則可加班因應。

陳健民說，殯儀館與火化場的遺體冰櫃有959櫃，平時使用率約80%。目前，為分散旺日量能，已增設殯儀館多功能室、助念引魂室、加開禮廳，及增加聯合奠祭場次、考量在新設的納骨塔內增設禮廳，方便各區居民就近使用。

至於殯儀館選址或改建，陳健民說，須通盤考量當地民情及各項因素，將持續與地方溝通取得共識。目前，已汰換現有殯儀館門窗、新設牌位區，強化照明，並重新規劃停車場動線，改善周邊環境、噪音。