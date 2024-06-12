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綠總質詢問食安 侯友宜：稽查人力擴充後年可達76人

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，稽查人力後年可達76人。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今表示，稽查人力後年可達76人。記者葉德正／攝影

寶林茶室事件後，食安議題社會關注，新北市議會民進黨團今天總質詢，希望新北市府能成立食安處，才能展現市府對食安重視。侯友宜表示，食安議題不會只有衛生局、一個處可處理，拉到府層級，由秘書長主持跨局處食安管理平台。目前稽查人力編制56人，今年會再增加7人，2027年會再增加16人到76人。

議員邱婷蔚表示，寶林事件已經有6人死亡，現在連叫外送都會擔心食材不新鮮，來源又是從何而來，新北市雖然有食材登錄平台，但大多是連鎖店，但卻看不到夜市小吃或獨立攤販的食材來源，台北市食材登錄平台有夜市，肉圓都可以看到相關食材來源，為何新北做不到？

衛生局長陳潤秋表示，新北市食材登錄平台有針對飲冰品、百貨業者、連鎖店都有要求，目前有13大類、667個品牌，夜市、攤販在食安自治條例沒有列為必登錄項目，但有跟經發局合作，鼓勵業者加入；侯友宜表示，公開透明會讓消費者更有信心，一起來努力。

議員翁震州也提到，目前外送平台有許多「幽靈廚房」，多家餐廳共用一個地點等方式進行，市府到底要怎麼去掌握這些業者的食材與食品安全。

陳潤秋說，市府非常重視外送平台，一年查了600多家，不過議員所說的雲端廚房，目前記錄只有一家，不過翁認為與實際情況差很大。

陳潤秋解釋，近年雲端廚房有減少趨勢，如果多家共用一個地點，但還是有實體廚房，不能算是雲端廚房，目前只有中和一家。

侯友宜說，會請同仁查詳細資料，整理好把資訊告訴大家，怎麼管控、登錄，市府會做好盤點、做好管理。

對於議員陳永福建議應該成立食安處，才能建立好的食安「制度」，侯友宜強調，食安議題不會只有衛生局、一個處可處理，市府拉到府層級，由祕書長主持跨局處食安管理平台，對於議員建議會好好去思考。

食安 食材

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