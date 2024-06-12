大巨蛋辦演唱會政黨協商恐破局？北市綠黨團：勿甩鍋議會

針對解決台北大巨蛋舉辦演唱會問題，台北市議會下午將針對大巨蛋使照註記第29點，即該建物能否舉辦演唱會的關鍵條款，進行政黨協商。北市議會民進黨團中午舉辦黨團會議，認為大家樂見大巨蛋在安全無虞的前提下舉辦演唱會，但建物使照註記內容為市府權責，非透過議會黨團協商所能處理。

北市議會民進黨團指出，議會也不應在市府毫無任何提案內容的情況下，成為政黨協商標的，否則不僅昧於體制，更無任何對於使照處分之實質拘束力，民進黨團除歉難認同該協商之正當性外，也呼籲蔣市府，去年自己核發大巨蛋使照，卻把問題推給柯前市府，蔣市府應該說清楚，何以在確保公安的前提下，依權責將該註記內容刪除。

民進黨團認為，市府應「合情、合理、合法地」打開柯市府所設無法辦演唱會之「緊箍咒」，而非在毫無準備、規畫或任何說帖的狀態下，甩鍋給根本無權審查使照內容的議會。

民進黨團指出，縱使「政黨協商」相關報導沸沸揚揚，該黨團卻未接獲任何正式通知，不僅「看了報紙才知道」，黨團幹部更在今日中午才收到議會議事組「簡訊通知」，相關通知也未檢附任何資料，這種毫無討論基礎之「協商邀請」，恐無異於趕鴨子上架的「強迫背書」，此等安排實在令人難以苟同。

針對台北市議長戴錫欽今天召開的「政黨協商」，民進黨團也表示，早在去年10月大巨蛋試營運前，黨團成員便有公開提醒蔣市府，柯市府當年急於放水大巨蛋復工，未重視建築技術規則第127條之要求，將人潮疏散電腦模擬審查完備，以致大家對公安產生疑慮，而蔣市府就任後因急於讓大巨蛋開幕，在核發使照前，一面將該條文列入使照註記第29點，另一方面復未依該註記之要求，尋求任何專業機構進行「防火逃生避難安全」之審查驗證。

民進黨團指出，市府如今眼見高雄「演唱會經濟」活絡，民間對於「大巨蛋舉辦演唱會」之聲浪此起彼落，蔣市府一面稱是柯市府沈痾，另一面卻又慌不擇路、急於尋找解套，但從未針對該建物安全性質疑有所回應，更不提出相關具體規畫，就要與議會同黨勢力「裡應外合」，針對未經正式提案之內容，搞出「與法不合，與體制相扞格」之政黨協商，恐為不負責任的「甩鍋」之舉，將議會淪為蔣市府的「背書工具」。

民進黨團表示，蔣市府若也認同此次政黨協商「難道是把台北市議會當成該使照註記所稱，所謂防火驗證之專業機構嗎？」大巨蛋被市長蔣萬安列為重點政績，若在面對關鍵問題時甩鍋議會，形同「只想收割，不想付出」，而他已就任近一年半，應帶領市府團隊完整掌握各項情勢，明快回應市民所需，不應再把自己該面對、處理的問題「丟給議會」。