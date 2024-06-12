北市豆皮業者遭疑衛生不佳 市府稽查違規罰3萬、再查有無廠登

有民眾向聯合報投訴，北市有食品業者進口大陸製豆皮後，包裝出售至傳統市場、上市企業及國際餐飲等處，質疑衛生環境不佳，疑似偽造製造與有效期限，且未有工廠登記、非法營業。北市衛生局說，半年兩度接獲檢舉去稽查，產品營養標示違規罰3萬元，食材放置地面限改後合格，未查獲竄改產品日期；產發局明日稽查，確認有無工廠登記。

民眾李小姐稱，從市場買了一包豆皮，食用後腹痛，仔細一看包裝是大陸製產品，台灣公司位在內湖，她後來前往現場，發現該址外觀是一般住家樣貌，裡面卻有疑似機器噪音，門口也有上下貨情形，質疑該業者沒有工廠登記，非法營業。

李小姐還稱，曾於不同天入內借用廁所2次，看到裡面人員沒有戴口罩、帽子、手套等安全衛生保護，也無換穿食品工作用的衣服，直接觸摸食品；食品沒有離地密封，而是隨意丟在地上，封口機則直接放地板上操作，更指製造日期、有效日期均是台灣公司自行印上，非真實日期。另外，周邊環境髒亂，還放有捕鼠器、黏蟑螂板等。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，去年接獲民眾檢舉該業者將食材放置地面，衛生局10月18日派員稽查發現，產品營養標示不符規範，依食安法第22條及第47條處3萬元罰鍰，另有食材放置地面，現場依食品良好衛生規範準則要求限期改善，10月24日複查合格。

林冠蓁說，今年再接獲同一人檢舉該業者竄改產品製造日期，衛生局3月21日派員稽查，業者自大陸進口原料，須報關、報驗，經查輸入許可通知的有效日期為民國114年11月16日，產品外包裝標示為114年11月15日，較進口原料再早一天，並無違規。

她也指出，現場依食品良好衛生規範準則，業者有著裝圍裙、戴手套及口罩、架高食材。至於有無捕鼠器、黏蟑螂板等物，稽查現場並無病媒防治缺失。

產業局回應，民眾陳情反映或其他單位通報案件，產發局明天即會派員現場稽查，若查業者從事製造業，達工廠管理輔導法規定，應登記工廠而未登記，將依工輔法限期改善，屆期未改善者則依工輔法裁罰停止供水、供電。

產發局說，若屬製造業未達應辦工廠規模者，則移請都發局，依都市計畫法裁處；若非屬製造業者，則移請北市府相關單位依權責查處。